Fenerbahçe'nin 'süper üçlü'sünden 5 maçtır gol sesi çıkmıyor!

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16 gol 2 asisti olan Dzeko, 9 gol 8 asisti olan Szymanski ve 7 gol 7 asisti olan Tadic dünkü Antalyaspor maçında da fileleri havalandıramadı. Bu üçlüden Dzeko ve Tadic en son 5 hafta önce 7-1’lik Konyaspor maçında birer gol atarken, Szymanski ise son olarak 9 hafta önce 3-1’lik Beşiktaş maçında fileleri havalandırmıştı.

2024'ün kralı Cengiz Ünder

Antalyaspor deplasmanında 42. dakikada mükemmel bir vuruşla perdeyi açan Cengiz Ünder, bu sezon sarı lacivertli forma altında 8. golünü attı. Sarı lacivertli futbolcu bu gollerini 4 karşılaşmada atarken, hepsinde de perdeyi açan isim oldu. 4-3’lük Kayserispor, 5-1’lik İstanbulspor ve 2-1’lik MKE Ankaragücü maçlarında takımının ilk golünü atan Cengiz Ünder, 1 gol kaydettiği Kayserispor karşılaşması haricindeki tüm diğer gollerini 2024 yılında attı. Cengiz Ünder Trendyol Süper Lig’de yeni yılda en fazla gol atan futbolcu olarak öne çıktı.

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En golcü sezonu Marsilya'da

Bu sezon ilk kez iki hafta üst üste gol sevinci yaşayan milli futbolcu, kariyerinde en golcü ikinci sezonunu yaşıyor. Marsilya’da forma giyerken 2021- 22 sezonunda 32 maçta 10 golü bulunan Cengiz, Fenerbahçe’de şu anda 16 maçta 8 gol atarken, sezon sonuna kadar kariyer rekorunu kırmaya çalışacak.