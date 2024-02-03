Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Zorlu bir deplasmandı, mutluyuz'

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Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Maça iyi başladık. Baskılı başladık. Gole kadar 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. 1-0 başladık ikinci yarıya, içeride ikiyi, üçü atmak için plan yaptık. Sergen Hoca da hamle yaparak oyunu dengeledi. Kompakt kalarak ikinci golü bulduk ve maçı kazandık.

ANTALYASPOR İYİ TAKIM

Zorlu bir deplasman, Antalyaspor iyi bir takım. Buradan 3 puanla ayrıldığımız mutluyuz.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YORUMU

Çağlar ilk maçı olmasına rağmen güzel bir performans sergiledi. Rakip çift santrfora dönünce biz de hemen Bonucci'yi alarak üç stoperle oynadık. Zaten Bonucci'nin uzun topuyla Batshuayi golü attı ve maçı bitirdik

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