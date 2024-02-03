×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Zorlu bir deplasmandı, mutluyuz'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#İsmail Kartal
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Zorlu bir deplasmandı, mutluyuz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 21:31

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Maça iyi başladık. Baskılı başladık. Gole kadar 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. 1-0 başladık ikinci yarıya, içeride ikiyi, üçü atmak için plan yaptık. Sergen Hoca da hamle yaparak oyunu dengeledi. Kompakt kalarak ikinci golü bulduk ve maçı kazandık.

Gözden KaçmasınAntalyaspor-Fenerbahçe maçında ilkler yaşandı Sergen Yalçın ve Çağlar Söyüncü...Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ilkler yaşandı! Sergen Yalçın ve Çağlar Söyüncü...Haberi görüntüle

ANTALYASPOR İYİ TAKIM

Zorlu bir deplasman, Antalyaspor iyi bir takım. Buradan 3 puanla ayrıldığımız mutluyuz.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YORUMU

Çağlar ilk maçı olmasına rağmen güzel bir performans sergiledi. Rakip çift santrfora dönünce biz de hemen Bonucci'yi alarak üç stoperle oynadık. Zaten Bonucci'nin uzun topuyla Batshuayi golü attı ve maçı bitirdik

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Süper Lig#İsmail Kartal

BAKMADAN GEÇME!