Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bileği bükülmüyor! Batshuayi ve Ferdi Kadıoğlu...

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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 18 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor ve Pendikspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

BATSHUAYI'NİN 20. GOLÜ

Müsabakanın 74. dakikasında Mert Hakan Yandaş’ın yerine oyuna giren Belçikalı forvet, 87. dakikada penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 8’e yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 6 gol üretti.

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Batshuayi, ligde Kayserispor maçında hat-trick, Türkiye Kupası maçında Adanaspor’a karşı da 4 gol atma başarısı gösterirken, bu sezon 3 kulvarda 20. golüne ulaştı.

FERDİ SİFTAH YAPTI

Ferdi, 90+2. dakikadaki pozisyonda ceza sahasında rakiplerini geçerek fileleri havalandırdı. Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında toplam 2 gol kaydetti.

24 yaşındaki milli futbolcu, 28 kez Süper Lig’de forma giyerken ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.