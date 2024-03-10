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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan maç sonu tepki: 'Kadıköy'e gelenler sürekli yere yatıyor'

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#Fenerbahçe#Pendikspor#Süper Lig
Fenerbahçede İsmail Kartaldan maç sonu tepki: Kadıköye gelenler sürekli yere yatıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 21:59

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

İlk devre istediğimiz futbolu oynayamadık ama bunun nedenleri var. Son zamanlarda Kadıköy'e gelen bütün rakipler, sanırım birbirlerinden görerek alışkanlık edindiler. Sürekli yere yatarak, sürekli sağlık ekibini çağırarak bizim oyun hızımızı durdurmaya çalıştılar.

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OYUNUN BAŞI, SONU MU VAR!

Bir oyuncu var, ismini vermeyeceğim. Dört tane faul yaptı, biri Mert Hakan'a orta sahada attığı tekme. Dört faulde sarı kart görmedi, bizim oyuncularımız ilk faulde sarı kart görüp baskı altına alındılar. Dördüncü hakeme gidip soruyorum, bana 'Hocam, daha oyunun başı' diyor. Oyunun başı, sonu mu var. Her hafta aynı şey oluyor, buraya gelenler yerden kalkmıyor.

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BİR KURALI DA YOK

Sakatlanan oyuncu doktorla kenara geliyor, 1 saniye sonra oyuna giriyor. Sürekli oyunu durdurarak hızımızı kesiyorlar. Bunun bir kuralı da yok! İkinci yarı da oyunun içinde kalarak maçı kazandık. Taraftarlarıma da teşekkür ediyorum.

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#Fenerbahçe#Pendikspor#Süper Lig

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