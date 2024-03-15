Fenerbahçe'nin rakibinin belli olmasının ardından Mario Branco'nun tepkisi dikkat çekti! Kura çekimi esnasında...

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Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı toplamda 3-1'lik skorla eleyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

Sarı - lacivertliler, Yunanistan ekibi Olympiakos ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. İlk maç 11 Nisan tarihinde deplasmanda, rövanş ise 18 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak.

KURADA DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Kura çekimi için Nyon'da bulunan sportif direktör Mario Branco'nun kuranın ardından verdiği tepki dikkat çekti.

Olympiakos'un belli olmasının ardından Branco'nun önce tebessüm etmesi, sonrasında ise dudağını büzmesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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FENERBAHÇE'YE 3 MAÇ CEZA

Öte yandan UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertele;miş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.