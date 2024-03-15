A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı! Macaristan ve Avusturya maçları...

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Macaristan ve Avusturya ile hazırlık maçlarında karşılaşacak olan A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu.

Can Uzun, Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

ALTAY BAYINDIR SAKATLANDI

Manchester United'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladığı Altay Bayındır, Macaristan ve Avusturya maçlarının kadrosunda yer almadı.

MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE

Milliler, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Takım'a davet edilen futbolcular, 18 Mart Pazartesi günü saat 11.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 16.45'te yapacak ay-yıldızlılar, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

A Milli Takım kadrosu şu oyunculardan oluştu:



Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Okan Kocuk



Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadıoğlu



Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökcü, Salih Özcan



Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı

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