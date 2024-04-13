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Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, Mendilibar'ın sözleşmesini yeniledi

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#Olympiakos#Jose Luis Mendilibar#Fenerbahçe
Fenerbahçenin rakibi Olympiakos, Mendilibarın sözleşmesini yeniledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 11:05

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final'deki rakibi Olympiakos, Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final'de Fenerbahçe ile karşılaşan Olympiakos, Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar ile sözleşme yeniledi.

Yunan ekibi, Mendilibar'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi zaferine ulaşan Jose Luis Mendilibar, 11 Şubat 2024’te Olympiakos teknik direktörlüğü görevine getirildi.

Deneyimli teknik adam, 18 Nisan Perşembe günü takımının başında Avrupa Konferans Ligi yarı finaline çıkmak için İstanbul'da Fenerbahçe karşısına çıkacak.

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#Olympiakos#Jose Luis Mendilibar#Fenerbahçe

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