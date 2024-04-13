Fenerbahçe maçı sonrası Olympiakos cephesinde moraller bozuldu! Yunan basını pes etti

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Fos ton Spor: “Olympiakos turu garantiye alabilirdi. Şimdi İstanbul’a çetin bir mücadeleye gidiyor. Fenerbahçe moral buldu.”

Protathilitis: “70 dakika süreyle sıradan bir takım görünümündeki Fenerbahçe yoktan gollerle, rövanş için umutlandı.”

Proto Thema: “Olympiakos 57. dakikada 3-0’a ulaştı ancak 6 dakika içinde 2 gol yedi ve rövanş maçı öncesi strese girdi.”

Olympiakos’un, 32 bin taraftarı önünde UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe’yi 3-2 yenmesi, Yunan medyasında buruk sevinç tadı bıraktı. Ülke basını, maçın 60 dakikalık bölümünde çok iyi oynayan kırmızı beyazlıların son yarım saatteki hatalarının bedelini pahalıya ödediği ve İstanbul’daki rövanşın çok zor olacağı görüşünde birleşti. Yunan gazetelerinin maç ile ilgili manşet ve başlıkları şöyle:

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STRESLi BiR GALiBiYET

· Live Sport: Büyük zafer (3-0) yerine, önemli ancak stresli galibiyet.

· Sport Day: Olympiakos 1 saat süreyle Kanaryalar’ı yerle bir etti. Ancak sonrasında atalete girince bunun bedelini ağır ödedi. Fenerbahçe son anda kendini kurtardı. Retsos’un saçma sapan penaltısı Türkler’i ümitlendirdi.

· Foston Spor: Olympiakos turu ilk maçtan garantiye alabilirdi. Şimdi İstanbul’a çetin bir mücadele vermeye gidiyor.

· Protathilitis: 70 dakika süreyle sıradan bir takım görünümündeki Fenerbahçe yoktan gollerle, rövanş için umutlu. Olympiakos ‘Ne muhteşem takım’ dedirtecek futbol oynadı.

· Ta Nea: Olympiakos İstanbul’a turistik ziyarete gidebilirdi. Şimdi kendisini maceralı bir yolculuk bekliyor.

iLK YARI RESiM, 2. YARI HATA

· Gazetta: Olympiakos takımı, ilk yarıda ‘resim’, ikinci yarıda ise ‘hata’ yaptı. Yaklaşık 60 dakika boyunca Olympiakos, devamında Fener’le Türkiye’de ne yapılmaması gerektiğini gösteren rüya gibi bir gecenin kollarındaydı.

· Proto Thema: Olympiakos 57. dakikada 3-0’a ulaştı ancak 6 dakikada 2 gol yedi ve İstanbul’daki Konferans Ligi rövanş maçı öncesi strese girdi.

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· Kathimerini: Olympiakos, Fenerbahçe karşısında avantaj elde etti.

PUAN REKORU KADIKÖY’DEKi RÖVANŞA KALDI

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde Olympiakos deplasmanından 3-2’lik yenilgiyle ayrılırken Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında haftayı 9. sırada tamamladı. Şu anda 38.100 puanda bulunan Türkiye sezonu 9. bitirmeyi garantilerken Fenerbahçe, İstanbul’daki rövanşta Olympiakos’u yenerse rekor kırılacak. Bu sezon temsilcilerimiz 11.500 puan toplarken sarı lacivertlilerin Kadıköy’de alacağı galibiyetle geçen yılki 11.800 puan 12.000’e yükselmiş olacak.