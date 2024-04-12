Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına Portekizli hakemler!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) uygulamasının başlayacağını duyurdu.

Portekiz basınından Lusa'nın haberine göre; Portekizli hakemler Andre Narciso ve Fabio Melo, Süper Lig'de VAR'ın başına geçmeye hazırlanıyor.

Pazar günü oynanacak Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının VAR hakeminin Andre Narciso olacağı kaydedildi.

Fabio Melo'nun ise pazartesi günü oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olacağı belirtildi.