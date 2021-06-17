Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Szalai'den Fransa maçı yorumu

EURO 2020'de ilk maçlarında Portekiz'e 3-0 mağlup olan Attila Szalai, Fransa ile yapacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

'GÜCE SAHİBİZ'

Fenerbahçeli savunma oyuncu, Fransa maçı için "Çok motiveyiz, İyi bir sonuç almaya çalışacağız. Takımımız yeterli kalite ve güce sahip. Bunu daha önce gösterdik. Fransa maçında da aynısını yapmak istiyoruz" dedi.

'BİZİ CESARETLENDİRİYORLAR'

Szalai sözlerini, "Yanımızda dünyanın en iyi taraftarlarından biri var. Bizi sürekli cesaretlendiriyorlar. Tüm Macarlara teşekkür ederiz" ifadeleriyle tamamladı.