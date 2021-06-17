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EURO2020
Haber Giriş: 17.06.2021 - 22:01 | Son Güncelleme:

Danimarka 1-2 Belçika (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)

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Danimarka 1-2 Belçika (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)

Belçika, EURO 2020 B Grubu'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek üst tura çıkmayı garantiledi. Martinez'in öğrencileri, 2. dakikada 1-0 geriye düşmesine karşın De Bruyne ile geri dönmeyi başardı.

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  • Danimarka-Belçika maçında Christian Eriksene destek
  • Danimarka-Belçika maçında Christian Eriksene destek
  • Danimarka-Belçika maçında Christian Eriksene destek
  • Danimarka-Belçika maçında Christian Eriksene destek
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EURO 2020 B Grubu ikinci hafta maçında Danimarka ile Belçika kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 2. dakikasında geriye düşen Belçika, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Danimarka'nın golünü Poulsen kaydetti. Belçika'nın skoru eşitleyen golü ise 55. dakikada Thorgan Hazard'dan geldi. Asisti yapan isim ise oyuna ikinci yarıda dahil olan De Bruyne oldu.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha De Bruyne çıktı ve takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla birlikte Belçika 2'de 2 yaparak 6 puanla üst tura yükselmeyi garantiledi. Danimarka ise 0 puanla son sırada kaldı.

Grubun son haftasında Belçika'nın rakibi Finlandiya olacak. Danimarka ise Rusya ile kozlarını paylaşacak.

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İLK 11'LER

Danimarka: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle; Hojbjerg, Delaney; Wass, Poulsen, Damsgaard; Braithwaite.

Belçika: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, Thorgan Hazard; Carrasco, Mertens, Lukaku.

Danimarka 1-2 Belçika (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)

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