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Fenerbahçe'nin kaleci transferinde flaş gelişme! Livakovic havalimanından paylaşıp sildi...

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#Transfer#Fenerbahçe#Livakovic
Fenerbahçenin kaleci transferinde flaş gelişme Livakovic havalimanından paylaşıp sildi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 10:22

Yeni sezona iddiali girmek isteyen ve transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'nin kaleci transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Szymanski'yi kadrosuna katan, Becao transferini bitirmek üzere olan Fenerbahçe'de gözler yabancı kaleci transferine çevrildi.

Sarı-lacivertli kulüp, uzun zamandır ilgilendiği Dominik Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın.

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TARAFTARI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM! HEMEN SİLDİ...

Dinamo Zagreb'in Hırvat file bekçisi Livakovic, Instagram'dan Zadar Havalimanı'nda olduğu bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda sarı-lacivert kalpler ve kum saati olması, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Livakovic bu paylaşımı kısa süre sonra sildi.

Fenerbahçenin kaleci transferinde flaş gelişme Livakovic havalimanından paylaşıp sildi...

PORTEKİZLİ GAZETECİDEN TRANSFER HABERİ

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Portekizli gazeteci Pedro Almeida gece saatlerinde Livakovic ile ilgili TRANSFER haberi paylaştı. Haberde Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinin son aşamaya geldiği, Sarı-lacivertli kulübün Hırvat ekibine 8 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Livakovic'in ise Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atacağı ifade edildi.

KEYLOR NAVAS DA LİSTEDE

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, dün yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin KEYLOR NAVAS'ı da gündemine aldığını, PSG'nin 1 yıl sözleşmesi kalan Kosta Rikalı kalecinin satışına sıcak baktığını yazmıştı.

BECAO RESMİLEŞİNCE AÇIKLANACAK

Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao transferini açıkladıktan sonra kaleci transferine yoğunluk vermesi ve Livakovic'i bitirmesi bekleniyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Livakovic

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