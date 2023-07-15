Fenerbahçe'nin kaleci transferinde flaş gelişme! Livakovic havalimanından paylaşıp sildi...

Haberin Devamı

Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Szymanski'yi kadrosuna katan, Becao transferini bitirmek üzere olan Fenerbahçe'de gözler yabancı kaleci transferine çevrildi.

Sarı-lacivertli kulüp, uzun zamandır ilgilendiği Dominik Livakovic transferinde mutlu sona çok yakın.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM! HEMEN SİLDİ...

Dinamo Zagreb'in Hırvat file bekçisi Livakovic, Instagram'dan Zadar Havalimanı'nda olduğu bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda sarı-lacivert kalpler ve kum saati olması, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Livakovic bu paylaşımı kısa süre sonra sildi.

PORTEKİZLİ GAZETECİDEN TRANSFER HABERİ

Haberin Devamı

Portekizli gazeteci Pedro Almeida gece saatlerinde Livakovic ile ilgili TRANSFER haberi paylaştı. Haberde Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinin son aşamaya geldiği, Sarı-lacivertli kulübün Hırvat ekibine 8 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Livakovic'in ise Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atacağı ifade edildi.

KEYLOR NAVAS DA LİSTEDE

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, dün yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin KEYLOR NAVAS'ı da gündemine aldığını, PSG'nin 1 yıl sözleşmesi kalan Kosta Rikalı kalecinin satışına sıcak baktığını yazmıştı.

BECAO RESMİLEŞİNCE AÇIKLANACAK

Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao transferini açıkladıktan sonra kaleci transferine yoğunluk vermesi ve Livakovic'i bitirmesi bekleniyor.