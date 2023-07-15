Son dakika: Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu bekliyor! Sarı lacivertlilerde 2 oyuncuyla yollar ayrılacak

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Sezona daha güçlü bir savunma hattıyla girmek isteyen Fenerbahçe; Gustavo Henrique, Luan Peres, Serdar Aziz, Samet Akaydin, Attila Szalai ve genç Emir Ortakaya’nın yanına Alexander Djiku transferini bitirdikten sonra Rodrigo Becao için de yoğun çaba harcıyor.

FENERBAHÇE SAMBACI’DA ISRARCI

Kanarya iki sezondur renklerine katmak istediği 1.91 boyunda, 27 yaşındaki Brezilyalı stoperin peşini bırakmıyor. Seri oyun stiliyle araya atılan toplarda rakibe alan bırakmayarak ilk dokunuşu yapan Becao, transfer gerçekleşirse sert ve agresif oyun yapısıyla Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olabilir. Bu transfer için 8 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkaran sarı lacivertli ekip Udinese’den cevap bekliyor.

SZALAi, EMiR VE GUSTAVO GiDEBiLiR

Kadroda halen 6 stoperin bulunmasına rağmen bu mevkiye 7. transferin düşünülmesi eldeki bazı oyuncularla yol ayrımına gidileceğinin sinyali olarak değerlendiriliyor. Bundesliga ekibi Union Berlin’in ilgisini sürdüğü Attila Szalai’nin yanı sıra Göztepe’nin 1 yıl daha kiralamakta ısrarcı olduğu Emir Ortakaya ve kadroya girmesi zor gözüken Gustavo Henrique hakkında kararın önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor. Bu arada gazeteci Nicolo Schira’nin iddiasına göre FENERBAHÇE, Bonucci’ye de teklif yaptı.

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