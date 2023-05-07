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Fenerbahçe'nin kabusu oldular! Giresunspor maçı sonrası akıllara geldi, bu sezon...

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#Fenerbahçe#Giresunspor#Süper Lig
Fenerbahçenin kabusu oldular Giresunspor maçı sonrası akıllara geldi, bu sezon...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 21:35

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de bu sezon ortaya çıkan istatistik dikkat çekti.

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Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe maç fazlasına karşın 68 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kaldı.

Gözden KaçmasınGiresunspor 1-1 Fenerbahçe (Maçın özeti)Giresunspor 1-1 Fenerbahçe (Maçın özeti)Haberi görüntüle

'KÜME' HATTINA KAYIPLAR

Giresun'da oynanan maçın ardından şampiyonluk yarışında ciddi yara alan Fenerbahçe'nin bu sezonki bazı puan kayıpları akıllara geldi.

Sarı-lacivertliler, küme hattında mücadele eden 3 takıma 9 puan kaybetti.

Fenerbahçe, İstanbulspor'a 2, Ümraniyespor'a 2 ve Giresunspor'a 5 puan verdi.

Fenerbahçenin kabusu oldular Giresunspor maçı sonrası akıllara geldi, bu sezon...

AÇILIŞ ÜMRANİYESPOR, DÜNYA KUPASI ÖNCESİ GİRESUNSPOR ENGELİ

Ligin ilk haftasında evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası arası öncesi oynanan son lig maçında ise Giresunspor'a Kadıköy'de 2-1 yenilmişti.

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KRİTİK HAFTALARDA İSTANBULSPOR VE GİRESUNSPOR ÇELMESİ

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldığı 31. haftada ise Fenerbahçe, İstanbulspor ile 3-3 berabere kalmıştı. Bu hafta ise Giresunspor'a 2 puan kaybedildi.

İRFAN BUZ GELENEĞİ

Giresunspor'da Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna 4 gün önce oturan İrfan Buz'un, Fenerbahçe karşısındaki geleneği devam etti.

Opta'nın verilerine göre; İrfan Buz, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği üç maçtan da 1-1'lik skorla ayrıldı.

Giresunspor - Mayıs 2023
Yeni Malatyaspor - Nisan 2021
Osmanlıspor (Ankaraspor) - Kasım 2017

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#Fenerbahçe#Giresunspor#Süper Lig

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