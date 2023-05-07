Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler

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Giresunspor Fenerbahçe maçı, Sarı Lacivertli takım için büyük öneme sahip olacak. Geçtiğimiz hafta puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın ardından puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe, 3 puan için sahada olacak. Peki, Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

İLK 11'LER

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Meija, Serginho, Sainz, Bajic.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Arda Güler, Rossi, Batshuayi, Valencia.

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde Giresunspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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