Fenerbahçe'nin Jorge Jesus planı ortaya çıktı! Sözleşme cevabı...

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta Portekiz Gazetesi A Bola, Fenerbahçe ’nin, Jorge Jesus’un kontratını 2026’ya kadar uzatmak istediğini iddia etmişti. Bu haberind etayları ortaya çıktı.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Geçen sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayan ancak sezon sonu tecrübeli teknik adam ile yolların ayrılmasının ardından Ali Koç ve yönetimi teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Uzun uğraşlar sonucu Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaşmış ve Portekizli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

LİGDE VE AVRUPA LİGİ'NDE LİDER

Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Avrupa’da büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Avrupa Ligi D Grubu’nda Frankfurt ve Olympiakos’un arkasında kalan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bu turnuvada gruptan çıkamamıştı. Yoluna Konferans Ligi’nden devam eden Kanarya, burada da Çek temsilcisi Slavia Prag’a elenmişti.

Haberin Devamı

Bu sezon Jorge Jesus, her ne kadar kendileri için lig şampiyonluğunun en önemli hedef olduğunu söylese de Avrupa Ligi’nde de tarihi bir başarı geldi. Sarı-lacivertliler, 3. torbadan girdiği B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti. Fenerbahçe, ilk kez Avrupa Kupaları’nda bir grup etabından 4 maç sonunda çıkmayı garantiledi. Son olarak Rennes karşısında 3-0 mağlup duruma düşüp beraberliği kyrtaran Fenerbahçe, son maçlar sonunda grubu lider tamamlayıp play-off turunu atlayarak son 16 takım arasına kalmayı hedefliyor.

HER MAÇ ROTASYON

Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde arka arkaya maçlarını kazanan Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un uyguladığı rotasyonlar futbol kamuoyunda bir numaralı gündem oldu. Portekizli çalıştırıcı göreve başladığından beri 19 resmi maçta hep farklı 11’ler sahaya sürdü.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK AMA...

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, Portekizli hocaya henüz resmi bir teklif yapmadı. Ancak camiayı her anlamda bambaşka bir havaya sokan 67 yaşındaki hocayla uzun yıllar birlikte çalışma isteği oldukça fazla.

Gittiği tüm kulüplerde ilk dönemindeki 1 yıllık imza geleneğini Fenerbahçe'de de sürdüren Jesus’un ise sözleşme için sezon sonunu bekleyeceği konuşuluyor. Tecrübeli hocanın bu konuyla ilgili, "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Ancak henüz bir şey kazanmadık. Önce kupaları kazanalım, Mayıs ayında da görüşelim" dediği öğrenildi. Deneyimli hocanın, kendisiyle olası yola devam edilme sürecinde sadece saha içi sonuçları değil, her açıdan bir değerlendirme yaparak kararını vermesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Galatasaraylı Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan birlikte görüldü! Haberi görüntüle

TALİPLERİ HEP VAR! PORTEKİZ VE BREZİLYA...

Jorge Jesus, her zaman talipleri olan bir teknik adam. Jesus an itibariyle hem Brezilya hem de Portekiz Milli Takımları’nın hoca adayları arasında yer alıyor. Ayrıca Flamengo’nun da, kendilerine kupalar ve oyun anlamında tarihi bir dönem yaşatan Jesus’u her zaman akıllarının bir kenarına koydukları biliniyor.

JESUS: 'İŞLER YOLUNDA GİDERSE...'

Jesus, basın toplantısında yaptığı açıklamada sözleşmeyle ilgili şu ifadelere yer vermişti:

"Fenerbahçe'nin gerçekten sahip olduğu bütün şartlar en üst seviyede ve dünyanın en iyi kulüplerindeki şartlar burada var. Ben de şanslıyım ki hep büyük takımlarda çalıştım ve bu kıyası yapabiliyorum. Oyuncuların, hocaların kötü sonuç almak için hiçbir bahanesi yok. Burada iyi sonuçlar alabilmek için her türlü şarta sahibiz. Kontrat konusuna gelirsek de bu benim için bir yenilik değil, ben Portekiz dışında çalıştığım her takımda 1 yıllık kontrat yaparım, hiçbir zaman daha fazla yapmam. Çünkü ilk yıl hem kulüp hem Başkan hem de antrenör için aslında adaptasyon senesidir. Tabii ki benim için en önemli şey maddiyat değil, benim için en önemli şey; işin sportif kısmıdır. Bir yılın dışında gerçekten işler yolunda giderse kontrayı yenileyebiliriz. Dediğim gibi bu yaptığım şey benim için yeni bir durum değil, Portekiz dışında çalıştığımda her zaman bunu yaptım.'

Haberin Devamı

OYUNCULARIN GÜVENİ TAM

Takımın kısa sürede büyük bir saygısını kazanan Jorge Jesus, idmanlarda ne kadar disiplinli ise saha dışında da bir o kadar babacan bir tavır sergiliyor. Oyuncular, Portekizli teknik adamın forma adaletini güvenirken, onun çalışma yönteminin kendilerini geliştirdiklerini düşünüyorlar.