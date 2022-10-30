Fenerbahçe camiası, Cumhuriyet’in 99’uncu yılı için yürüdü

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Cumhuriyet’in 99’uncu yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen yürüyüşte başkan Ali Koç, yöneticiler, sporcular, üyeler ve taraftarlar yer aldı. Binlerce kişinin yer aldığı yürüyüş, saat 21.00’de Göztepe 60’ncı Yıl Parkı’ndan başlarken, Ülker Stadyumu’nun yanındaki fenerde son buldu.
Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleştirilen yürüyüşün tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 farklı branştan sporcunun ellerinde meşalelerle yer aldığı yoldan “Cumhuriyetin Feneri” yazılı fenere yürüyerek, buradaki meşaleyi yaktı ve Cumhuriyet'in 100’üncü yılına dek yanacak feneri aydınlattı.