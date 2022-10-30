Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe camiası, Cumhuriyet’in 99’uncu yılı için yürüdü

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Cumhuriyet Bayram#Fener Alayı
Fenerbahçe camiası, Cumhuriyet’in 99’uncu yılı için yürüdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 01:08

Fenerbahçe camiası, binlerce sarı-lacivertli taraftarın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için “Fener Alayı” yürüyüşü gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Cumhuriyet’in 99’uncu yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen yürüyüşte başkan Ali Koç, yöneticiler, sporcular, üyeler ve taraftarlar yer aldı. Binlerce kişinin yer aldığı yürüyüş, saat 21.00’de Göztepe 60’ncı Yıl Parkı’ndan başlarken, Ülker Stadyumu’nun yanındaki fenerde son buldu.

Gözden Kaçmasın

Ali Koçtan Rennes değerlendirmesi: 3-0dan 3-3e gelmek 3 puan etkisi yaptıAli Koç'tan Rennes değerlendirmesi: 3-0'dan 3-3'e gelmek 3 puan etkisi yaptıHaberi görüntüle

Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleştirilen yürüyüşün tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 farklı branştan sporcunun ellerinde meşalelerle yer aldığı yoldan “Cumhuriyetin Feneri” yazılı fenere yürüyerek, buradaki meşaleyi yaktı ve Cumhuriyet'in 100’üncü yılına dek yanacak feneri aydınlattı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Cumhuriyet Bayram#Fener Alayı

BAKMADAN GEÇME!

Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik

BAKMADAN GEÇME!

Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik