Galatasaraylı Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan birlikte görüldü!

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Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın oyuncu Devrim Özkan'ı sıkı takibi gündem olmuştu.
Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Kastamonuspor maçını ünlü oyuncu Devrim Özkan tribünden takip etmişti.
Özkan'ın maçı izlediğini fark eden Torreira, karşılaşma bitmeden Instagram hesabından takibe başlamıştı.
Kısa süre içinde taraftarların fark ettiği bu olay sosyal medyada gündem olmuştu.
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Bu gelişmelerin ardından yaklaşık 10 gün sonra Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın birlikte poz verdikleri fotoğraf sosyal medyaya düştü.
Torreira ve Devrim Özkan'ın, Galatasaray'ın dün gece Karagümrük karşısında aldığı 2-0'lık galibiyeti birlikte kutladıkları iddia edildi.