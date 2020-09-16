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GeriFutbol Fenerbahçe'nin istediği Ze Luis transferi için 2 doktor görevlendirdiler! | Son Dakika Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 16.09.2020 - 08:21 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin istediği Ze Luis transferi için 2 doktor görevlendirdiler! | Son Dakika Haberleri

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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Porto'lu Ze Luis için devreye giren başka takımlar da var. Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan forvet için Porto şehrine 2 doktor gönderildi ve oyuncuyla ilgili bilgiler toplanmaya başlandı.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olduğu bilinen Portolu Ze Luis'in transferi konusunda Celta Vigo'nun bir adım öne geçtiği belirtildi. İspanyol kaynakları, Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan forvet için Celta Vigo'nun Porto şehrine 2 doktor göndererek oyuncuyla ilgili bilgi toplaması için görevlendirdiğini ortaya çıkardı. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle toplam 11 maç kaçıran oyuncunun durumuyla ilgili sakatlık şüphesi olduğu bir süredir konuşuluyordu.

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Portekiz şampiyonu Porto'nun oyuncuyu elinden çıkarmak için bir çok kulüple görüşmeler yaptığı bilinirken 8 milyon euro bonservis bedelini henüz ödemeye cesaret edebilen kulübün çıkmadığı da gelen haberler arasında

Ze Luis geçen sezon başında Spartak Moskova'dan 10 milyon euro bonservis bedeline transfer edilmiş ve oyuncu 19 Lig, 6 Avrupa Ligi maçında yer almıştı. Tüm kulvarlarda toplam 31 maça çıkan 29 yaşındaki forvet, toplamda 10 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Fenerbahçenin istediği Ze Luis transferi için 2 doktor görevlendirdiler | Son Dakika Haberleri

(Sporx)

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