MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de son dakika | Ozan Tufan satın alma opsiyonuyla... | Transfer Haberleri
GeriFutbol Fenerbahçe'de son dakika | Ozan Tufan satın alma opsiyonuyla... | Transfer Haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 07:50 | 

Fenerbahçe'de son dakika | Ozan Tufan satın alma opsiyonuyla... | Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yüksek bonservis bedeliyle satılmasının ardından Ozan Tufan'la ilgili son dakika gelişmesi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sezon öncesi radikal kararlarla kadroda değişikliğe giden Fenerbahçe, yapılan transferler kadar gönderilen oyuncularla da çok konuşuluyor.

2
Abone Olgoogle-news

VARAN 1 - VEDAT MURİQİ RESMİLEŞTİ

Vedat Muriqi'nin 17.5 milyon euro + bonuslar ile Lazio'ya resmi satışının gerçekleşmesinin ardından Fenerbahçe'de bir kez daha hareketli saatler yaşanıyor.

3VARAN 2 - MİHA ZAJC GİTTİ
Abone Olgoogle-news

VARAN 2 - MİHA ZAJC GİTTİ

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına Genoa'ya kiralandığını açıkladı. Sloven futbolcu açıklama yapıldığı sırada yeni takımı Genoa ile hazırlık maçında boy gösterdi.

4VARAN 3 - JAİLSON ÇİNE
Abone Olgoogle-news

VARAN 3 - JAİLSON ÇİN'E

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson’a Çin’den talip çıktı. Dalian Pro, Jailson Siqueira için Fenerbahçe’ye teklif yaptı. Erol Bulut’un, “Satılabilir” raporu vermesinin ardından yönetim, Brezilyalı oyuncunun transferi için bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirledi.

5
Abone Olgoogle-news

Anlaşma gereği Sambacı’nın eski takımı Gremio, satıştan yüzde 15 pay alacak. Transferin 4-5 milyon euro bandında bitirilmesi bekleniyor.

6VARAN 4 - OZAN TUFAN GİDİYOR
Abone Olgoogle-news

VARAN 4 - OZAN TUFAN GİDİYOR

Fenerbahçe'de belki de en büyük sürpriz Ozan Tufan'da yaşanacak.

7DORUKHAN VE VİSCA İLE ANILDI AMA
Abone Olgoogle-news

DORUKHAN VE VİSCA İLE ANILDI AMA

Adı önce Dorukhan sonrasında ise Visca ile takasta anılan Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli 20 milyon euro olarak belirlenmişti.

8
Abone Olgoogle-news

Yıldız futbolcu daha önce Leicester City ve Crystal Palace'ın listesine girmişti.

9
Abone Olgoogle-news

Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği Ozan Tufan'ın morali Çaykur Rizespor maçına yedek başlayınca bir hayli bozuldu.

10MORALİ BOZULDU
Abone Olgoogle-news

MORALİ BOZULDU

Öyle ki maç sonu takım otobüsü röportajlarında neşeli görüntüleriyle dikkat çeken Ozan, bu kez daha içine kapanıktı. Hatta muhabirin röportaj talebini ilk etapta reddeden Ozan Tufan'ın formayı Tolga Ciğerci'ye kaptırdığı için moralinin bozuk olduğu belirtildi.

11VALENCİA SÜRPRİZİ
Abone Olgoogle-news

VALENCİA SÜRPRİZİ

Sarı lacivertli forma ile 6. sezonuna giren Ozan Tufan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki orta sahanın Valencia'nın gündemine girdiği ileri sürüldü.

12SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMAK İSTİYORLAR
Abone Olgoogle-news

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMAK İSTİYORLAR

İspanyol ekibinin milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği de kaydedildi.

13
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin yaptığı orta saha transferlerinin ardından bölgede fazla sayıda oyuncunun bulunması, sakat Mert Hakan Yandaş'ın takıma geri dönecek olması gibi faktörler de bu transferi hızlandırabilir.

14
Abone Olgoogle-news

İddiaya göre Emre Belözoğlu da Ozan Tufan'ın transferine onay verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi