Fenerbahçe'de son dakika | Ozan Tufan satın alma opsiyonuyla... | Transfer Haberleri
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yüksek bonservis bedeliyle satılmasının ardından Ozan Tufan'la ilgili son dakika gelişmesi...
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Sezon öncesi radikal kararlarla kadroda değişikliğe giden Fenerbahçe, yapılan transferler kadar gönderilen oyuncularla da çok konuşuluyor.
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VARAN 1 - VEDAT MURİQİ RESMİLEŞTİ
Vedat Muriqi'nin 17.5 milyon euro + bonuslar ile Lazio'ya resmi satışının gerçekleşmesinin ardından Fenerbahçe'de bir kez daha hareketli saatler yaşanıyor.
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VARAN 2 - MİHA ZAJC GİTTİ
Fenerbahçe, Miha Zajc'ın satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına Genoa'ya kiralandığını açıkladı. Sloven futbolcu açıklama yapıldığı sırada yeni takımı Genoa ile hazırlık maçında boy gösterdi.
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VARAN 3 - JAİLSON ÇİN'E
Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson’a Çin’den talip çıktı. Dalian Pro, Jailson Siqueira için Fenerbahçe’ye teklif yaptı. Erol Bulut’un, “Satılabilir” raporu vermesinin ardından yönetim, Brezilyalı oyuncunun transferi için bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirledi.
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Anlaşma gereği Sambacı’nın eski takımı Gremio, satıştan yüzde 15 pay alacak. Transferin 4-5 milyon euro bandında bitirilmesi bekleniyor.
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VARAN 4 - OZAN TUFAN GİDİYOR
Fenerbahçe'de belki de en büyük sürpriz Ozan Tufan'da yaşanacak.
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DORUKHAN VE VİSCA İLE ANILDI AMA
Adı önce Dorukhan sonrasında ise Visca ile takasta anılan Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli 20 milyon euro olarak belirlenmişti.
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Yıldız futbolcu daha önce Leicester City ve Crystal Palace'ın listesine girmişti.
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Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği Ozan Tufan'ın morali Çaykur Rizespor maçına yedek başlayınca bir hayli bozuldu.
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MORALİ BOZULDU
Öyle ki maç sonu takım otobüsü röportajlarında neşeli görüntüleriyle dikkat çeken Ozan, bu kez daha içine kapanıktı. Hatta muhabirin röportaj talebini ilk etapta reddeden Ozan Tufan'ın formayı Tolga Ciğerci'ye kaptırdığı için moralinin bozuk olduğu belirtildi.
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VALENCİA SÜRPRİZİ
Sarı lacivertli forma ile 6. sezonuna giren Ozan Tufan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki orta sahanın Valencia'nın gündemine girdiği ileri sürüldü.
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SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMAK İSTİYORLAR
İspanyol ekibinin milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği de kaydedildi.
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Fenerbahçe'nin yaptığı orta saha transferlerinin ardından bölgede fazla sayıda oyuncunun bulunması, sakat Mert Hakan Yandaş'ın takıma geri dönecek olması gibi faktörler de bu transferi hızlandırabilir.
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İddiaya göre Emre Belözoğlu da Ozan Tufan'ın transferine onay verdi.