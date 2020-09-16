Fenerbahçe'de son dakika | Ozan Tufan satın alma opsiyonuyla... | Transfer Haberleri

MORALİ BOZULDU Öyle ki maç sonu takım otobüsü röportajlarında neşeli görüntüleriyle dikkat çeken Ozan, bu kez daha içine kapanıktı. Hatta muhabirin röportaj talebini ilk etapta reddeden Ozan Tufan'ın formayı Tolga Ciğerci'ye kaptırdığı için moralinin bozuk olduğu belirtildi.