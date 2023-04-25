Fenerbahçe'nin gözü ikinci Euroleague şampiyonluğunda

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Fenerbahçe, kadınların ardından erkeklerde Eurolegue kupasına göz dikti. Sarı lacivertli kulübün basketboldan sorumlu yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, play-off çeyrek finalindeki rakipleri Olympiakos’u eleyecek güçte olduklarını iddia etti. Bütün sezonu ilk 5 içinde geçirdiklerini ancak son maçta talihsiz bir yenilgi alarak playoff’a 8. sıradan girdiklerini ifade eden Komsuoğlu, “Fenerbahçe’nin hedefi her zaman Dörtlü Final’e kalmak ve şampiyon olmaktır. Bu yolda her takımla oynamaya hazırdır. Rakibimiz Olympiakos play-off’a lider olarak yükseldi ve sezon içinde bizimle oynadığı iki maçı da kazandı. Ancak biz bunu bir engel olarak kabul etmiyoruz. Dörtlü Final’e kalmak için gerekli güce ve motivasyona sahibiz” dedi.

Tecrübeli ve kaliteli oyunculara sahibiz

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BU seviyelerde defalarca oynamış, tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım olduklarının altını çizen Komsuoğlu, şöyle devam etti: ”Olympiakos da çok güzel bir kimya yakalamış bir takım ve çok iyi oynuyorlar. Biz de ona göre önlemlerimizi alıyoruz. Sakatlarımız var ama hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan bu seriden galip çıkacağımıza inanıyorum. Bu platformda bütün koçlar, oyuncular birbirlerini tanıyor. Öyle ki aldıkları nefese bile hakimler. Kadro kaliteleri birbirine yakın olduğu için maç sonuçlarını günlük performanslar ve sakatlıklar etkiliyor.”

THY EUROLEAGUE’DE PLAY-OFF HEYECANI BUGÜN BAŞLIYOR

THY EUROLEAGUE’de play-off mücadelesi bugün başlıyor. Üç galibiyete ulaşan takımların Dörtlü Final’e kalacağı çeyrek final serilerinde ilk iki maç, ev sahibi avantajına sahip ekiplerin sahasında oynanacak. Play-off’ta ilk karşılaşmaların programı şöyle:

BUGÜN:

21.15 Monaco-Maccabi Playtika

21.45 Real Madrid-Partizan

YARIN:

21.00 Barcelona-Zalgiris

21.45 Olympiakos-Fenerbahçe Beko