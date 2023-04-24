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Fenerbahçe - İstanbulspor maçı sonrası Jorge Jesus ve taraftarlar arasında gerginlik!

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Arda Güler
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı sonrası Jorge Jesus ve taraftarlar arasında gerginlik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 22:20

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus ile sarı lacivertli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada büyük bir fırsatı tepti.

KADIKÖY'DE HÜZÜN

Sarı lacivertliler, uzatmalarda gelen gole engel olamazken maç sonu statta büyük üzüntü yaşandı.

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OYUNCULARIYLA KONUŞMA YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maç sonu oyuncularını etrafına toplayarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Jorge Jesus bu konuşma sonrası oyuncularıyla birlikte tribünlere yönelirken taraftarlar ıslıkla karşılık verdi.

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı sonrası Jorge Jesus ve taraftarlar arasında gerginlik

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TARAFTARA TEPKİ GÖSTERDİ

Taraftarların ıslıklamasının ardından sinirlenen Portekizli teknik adam eliyle "Ne yapıyorsunuz" şeklinde bir harekette bulunarak tribünlere tepki gösterdi.

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ARDA GÜLER HOCASINI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Jesus'un tepkisi sonrası tribünlerden ıslık sesleri yükselmeye devam ederken Arda Güler, Jesus'un yanına giderek tribünlere ve hocasına sakinleşmeleri yönünde bir hareket yaptı.

DİREKT SOYUNMA ODASINA YÖNELDİLER

Jorge Jesus ve tüm oyuncular bu olay sonrası doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı sonrası Jorge Jesus ve taraftarlar arasında gerginlik

 

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Arda Güler

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