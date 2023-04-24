Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 'gerginlik' açıklaması: 'Taraftarı anlıyorum, tepkiler normal'

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Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Aslında maçın başında oyunu kolaylaştırmıştık. 2-0'a kadar oyun bizim elimizdeydi. Kaliteli bir oyun sergiliyorduk. 2-0'dan kısa bir süre sonra rakibimiz 2-1 yaptı. Seken bir toptan penaltı oldu. Takım o golden sonra sakinliğini kaybetti.

EVİNİZDE 3 GOL ATIYORSANIZ

Aslında sonuna kadar savaştı takım. Ofansif olarak kaliteliydik. 3 gol attık ama evinizde 3 gol atıyorsanız kaybetmemeli ve berabere kalmamalısınız.

DURUM AYNI DEVAM EDİYOR

Rakibimiz ile puan farkını azaltma imkanımız vardı ama maalesef bunu yapamadık. İki takım da berabere kaldığı için durum aynı devam ediyor, değişmedi.

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AĞIR BİR DARBE OLDU

Tabii ki 90 artılarda gol yemek herkesi geriyor. Beni de, taraftarı da, oyuncuları da geriyor. Bunu anlıyorum. Ağır bir darbe oldu. Son dakikada böyle bir gol yiyince taraftarın reaksiyonunu anlıyorum. Herkeste olumsuz bir iz bırakıyor. Ancak bizlerin, oyuncuların ve hoca olarak benim bu acının üstesinden gelmeyi bilmesi gerekiyor.

DEFANSİF ANLAMDA İYİ DEĞİLDİK

Yediğimiz ilk gol seken toptan penaltı golü. Defansif anlamda bazı anlarda çok iyi değildik. Her takım zaman zaman bu tarz zorluklar yaşar. Bu takımın geneline bakınca; bu takım savaşan ve pes etmeyen bir takım. Bugün de bunu yaptık ama maalesef 1 puanla ayrılıyoruz. Önemli olan takımın savaşmış, çalışmış ve her şeyi vermiş olması. Futbol böyle maalesef.

TARAFTARI ANLIYORUM

Herkesin gergin olmasını anlıyorum. Böyle bir beraberliği kimse beklemiyordu. Biz de gerildik, üzüldük. Taraftarlar, oyuncular, teknik heyet... Hepimiz çok üzüldük. Taraftarı anlıyorum. Kimse böyle bir beraberlik beklemiyordu. Üzgünüz, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu tarz tepkilerin olmasını normal karşılıyorum.