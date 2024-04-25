Fenerbahçe'nin gözü Adana Demirspor - Galatasaray maçında olacak! Beşiktaş öncesi çok kritik...

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Sarı kırmızılıların yarın puan kaybetmesi durumunda, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinin önemi şampiyonluk yarışında Fenerbahçe için daha da artacak.

FİKSTÜR AVANTAJI GALATASARAY'DA

Fakat Galatasaray’ın Adana’dan kazanarak dönmesi durumunda da sarı kırmızılı ekip çok önemli bir virajı aşmış olacak. Öyle ki ezeli rakibin Adana deplasmanından sonra sahasındaki Fenerbahçe maçına kadar İstanbul dışına hiç çıkmadan peş peşe evinde oynayacağı bir fikstür avantajı var. Buna karşı Fenerbahçe ise Beşiktaş maçından sonra, kritik bir Konya deplasmanına çıkacak.

Bu yüzden her iki takım için de bu cuma ve cumartesi oynayacakları karşılaşmalar çok büyük önem taşıyor.