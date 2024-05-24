Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda yenmesiyle birlikte akıllar geçmişe gitti! 12 sezon ve o detay...

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Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı.

Derbi sonrası Süper Lig'in 38. ve son haftasında sarı - kırmızılılar şampiyonluğunu ilan etmek adına deplasmanda Konyaspor ile sarı - lacivertliler ise şampiyonluk umuduyla sahasında İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

İşte Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olduktan sonraki haftalarda yaşananlar...

1974-1975

O dönem ismi 1. Lig olan Türkiye Süper Lig’inde Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Sonrasında 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalama başarısı gösterse de üst üste aldığı mağlubiyetlerle ligi sarı - lacivertlilerin arkasında ikinci bitirmişti.

1977-1978

Ligin 2 puanlık sistemde oynandığı bu sezonlarda Galatasaray, ligin 5. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuştu. Daha sonrasında inişli çıkışlı bir performans sergileyen sarı - kırmızılılar, son düzlükte aldığı beraberliklerle ligi Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından üçüncü sırada tamamlamıştı.

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1986-1987

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenen sarı - kırmızılılar, ligin ikinci yarısındaki maçta sahasında 1-0'lık skorla kaybetmişti. Ancak, bu mağlubiyetin ardından çıktıkları 14 haftada 12 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 yıllık şampiyonluk hasretine son vermişti.

1991-1992

Galatasaray, 1991-1992 sezonunun ilk mağlubiyetini sahasında Tanju Çolak'ın iki gol attığı maçta Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık skorla almıştı. Sarı - kırmızılılar bu karşılaşmadan sonra yenilmezlik serisi yakalasa da, ligin ikinci yarısında aldığı ağır mağlubiyetlerle ligi lider Beşiktaş'ın 16 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamıştı.

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1992-1993

Üst üste iki sezon sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray, bu sezonda son hafta averaj farkı ile

şampiyonluğa ulaşmıştı.

1996-1997

Galatasaray, ligin 4. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 gibi ağır bir skorla mağlup olmuştu. Bu karşılaşmadan sonra ligin ikinci yarısındaki Fenerbahçe maçına kadar yenilmezlik serisi yakalayan Cimbom, sezon boyunca sadece iki mağlubiyet yaşadı ve her iki mağlubiyet de sarı-lacivertlilere karşı gelmişti. Fatih Terim'in kariyerindeki ilk şampiyonluk olan bu sezonda Galatasaray, ligi 8 puan önde tamamlayarak kupaya ulaşmıştı.

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1999-2000

Üst üste 4. şampiyonluğa giden Galatasaray, kendi sahasında zor bir sezon geçiren ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. Sahadan, 82. dakikada Samuel Johnson'ın attığı golle 1-0 mağlup ayrılan sarı - kırmızılılar, sezon sonunda hem Avrupa Ligi hem de üst üste dördüncü süper lig şampiyonluğunu kazanmıştı.

2005-2006

Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk yarışı veriyordu. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmada kendi evinden 1-0 mağlup ayrılan sarı - kırmızılılar, Kadıköy'deki maça kadar yenilmezlik serisi yakalamıştı. Ancak, son haftalarda Kadıköy'de oynanan mücadeleyi 4-0 kaybeden Cimbom, şampiyonluk şansını zora sokmuştu. Sezonun son haftasına sarı - lacivertlilerin averajla gerisinde girmesine rağmen, rakibinin Denizlispor ile 1-1 berabere kalmasıyla şampiyonluğa ulaşmıştı.

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2009-2010

Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı Selçuk Şahin'in uzak mesafeden attığı golle 1-0 mağlup etmişti. Bir sonraki hafta sarı - kırmızılılar, Sivasspor ile aldığı beraberlikle birlikte yaşadığı puan kayıplarıyla ligi Fenerbahçe'nin arkasında üçüncü sırada bitirmişti.

2010-2011

Galatasaray'ın yeni stadyumundaki ilk derbide Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı çevirerek sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılmıştı. Bu karşılaşmadan sonra teknik direktör Georghe Hagi ile yollarını ayıran sarı - kırmızılılar, sezonu alışılmışın dışında bir şekilde sekizinci olarak tamamlamışlardı.

2011-2012

TFF'nin sezon başında aldığı karar sebebiyle lig sonunda ilk dört sıradaki takımların arasında play-off oynandığı bu sezonda, ligi dokuz puan farkla lider kapatan sarı - kırmızılılar, play-off turunda kendi evinde Volkan Demirel'in kalesini geçemeyerek sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Son maç öncesinde Fenerbahçe ile kafa kafaya gelen Galatasaray, Kadıköy'deki dev derbide gol sesi çıkmayınca ezeli rakibinin önünde şampiyonluğa ulaşmıştı.

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2016-2017

İki takımın da şampiyonluk umutlarının kalmadığı sezonda, sarı-kırmızılılar kendi evinde Fenerbahçe'ye son dakika golüyle 1-0 mağlup olmuştu. Bu skorla birlikte sezon sonunda ligi aynı puanda ( 64 ) tamamlayan Galatasaray, averaj farkıyla sarı-lacivertlilerin bir sıra arkasında dördüncü sırada yer almıştı.

2021-2022

Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyordu. Rakibinin 10 kişi kaldığı karşılaşmayı son dakika golüyle 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden sonra çıktığı 12 haftada sadece 1 galibiyet alabildi. Bu sonuçlarla tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayarak ligi 13. sırada tamamlamıştı.

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