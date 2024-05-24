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Galatasaray - Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili Emre Kartal, Ertuğrul Karanlık ve Hulusi Belgü ifade verdi

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#Fenerbahçe#Galatasaray#PFDK
Galatasaray - Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili Emre Kartal, Ertuğrul Karanlık ve Hulusi Belgü ifade verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 13:40

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ifade verdi. Üç isim, adliyedeki işlemlerin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Galatasaray-Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı, Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı.

Fenerbahçe’nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek’in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı.

Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, İstanbul Adalet Sarayı’na ifadeye çağrıldı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hulusi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal, ifade için Çağlayan adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosuna geldi.

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İFADE 4 SAAT SÜRDÜ

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hulusi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal ifade için Çağlayan adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosuna geldi. Şüpheliler basın savcısına ifade verdi. İfade işlemi yaklaşık 4 saat sürdü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Hulusi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal İfadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemler sonrası üç isim de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili Emre Kartal, Ertuğrul Karanlık ve Hulusi Belgü ifade verdi

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#Fenerbahçe#Galatasaray#PFDK

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