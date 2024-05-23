Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin PFDK kararları açıklandı!

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK cezaları açıklandı.

İşte açıklanan cezalar;

Ali Koç: 90 gün hak mahrumiyeti, 780 Bin TL para cezası

Selahattin Baki: 32 gün hak mahrumiyeti, 150 Bin TL para cezası

İrfan Can Eğribayat: 3 maç men, 58.500 TL para cezası

Mert Hakan Yandaş: 5 maç men, 39 Bin TL para cezası

Ertuğrul Karanlık: 5 maç men, 39 Bin TL para cezası

Emre Kartal: 1 yıl hak mahrumiyeti, 100 Bin TL para cezası

Jayden Oosterwolde: 1 maç men, 39 Bin TL para cezası

NE YAŞANMIŞTI?

Derbi öncesi Mert Hakan Yandaş'ın hareketi sonrası saha içinde futbolcular arasında tartışma çıktı.

Tribünlere Fenerbahçe armasını gösteren Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında başlayan tartışmaya Abdülkerim Bardakcı da dahil olurken saha içinde büyük bir kavga çıktı.

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Gerin başlayan mücadelenin son düdüğüne kadar tartışmalar ve kavgalar sürdü.

DERBİ SONRASI OLAYLAR

Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı kritik derbinin ardından da olaylar yaşandı. Saha içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek’in şoförünün darbe aldığı görüldü.

SAHA ORTASINDA SEVİNÇ

Fenerbahçe takımı Galatasaray galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftarına giden sarı-lacivertli takıma tribünlerden yabancı madde atılırken, polis güvenlik tedbirlerini kalkanlarla birlikte engelledi. Sarı-lacivertli takım soyunma odasına girdikten bir müddet sonra tekrar sahaya çıktı. Galatasaraylı taraftarlar stadı terk etmişken, güvenlik nedeniyle bir süre daha tutulan deplasman takımı taraftarları stattaydı. Fenerbahçe takımı soyunma odasından sonra tekrar sahaya çıkarak galibiyeti taraftarı ile kutladı.

BAYRAK AÇILDI, ARBEDE ÇIKTI

Bu esnada Fenerbahçe takımı ve yöneticilerinin tekrar sahaya çıkmaları Galatasaraylı görevliler tarafından engellenmeye çalışılsa da sarı-lacivertliler sahaya girdi ve Fenerbahçe Bayrağı açtı. Futbolculardan İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş sahanın ortasında ellerindeki Fenerbahçe Bayrağı’nı havaya kaldırırken, o esnada yan taraflarında arbede yaşandı.

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BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN YAZGAN'A: DAYAK YİYECEKSİN

Başkan Ali Koç’un da yer aldığı sahada uzun süre kavga yaşandı. Saha içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek’in şoförünün darbe aldığı görüldü. Galatasaray olayların daha da büyümememi için stadın ışıklarını söndürdü. Olaylar koridorlarda ve Fenerbahçe takım otobüsü stattan ayrılırken de devam etti.

"HAYDİ BİTTİ İŞİMİZ"

Olayların yatışmasının ardından yeniden içeriye giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu sırada, "Haydi bitti işimiz, gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'a gerginlik sırasında "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin" ifadesini kullandı.

Başkan Ali Koç, olaylar sırasında Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki'ye "Sus artık" şeklinde sert bir tepki gösterdi.