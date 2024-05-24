Yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa'da hangi takımlar, hangi turnuvada temsil edecek? İşte maç tarihleri ve detaylar...

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Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 90+4. dakikada bulduğu golle siyah - beyazlılar oldu. Rakibini 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Türkiye Kupası'na 11. kez uzandı.

Dev finalin ardından Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek ekipler de belli oldu.

ŞAMPİYON TAKIM PLAY-OFF'TAN BAŞLAYACAK

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyecek olan takım, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak.

SEZONUN İKİNCİSİ, ÖN ELEME OYNAYACAK

Sezonu ikinci sırada tamamlayan ekip ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan adım atacak ve gruplara kalmak için mücadele edecek.

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BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'NE KALMAYA ÇALIŞACAK

Türkiye Kupası'nın kazananı Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda boy göstererek adını gruplara yazdırmak isteyecek.

TRABZONSPOR, 2. ÖN ELEME TURU'NDAN BAŞLAYACAK

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayarak gruplara kalmaya çalışacak.

BAŞAKŞEHİR, KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME TURU'NDA YER ALACAK

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'unu garantilemesiyle birlikte Avrupa kupalarına Konferans Ligi'nden katılması garanti olan Başakşehir ise 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek.

MAÇ TARİHLERİ DE NETLEŞTİ

Avrupa kupalarında boy gösterecek olan ekiplerimizin ilk maçlarına çıkacağı tarihler de belli oldu.

Süper Lig şampiyonu, Avrupa'da sezonu 20 Ağustos'ta play-off maçıyla birlikte açacak. İkinci sıradaki takım ise 2. Ön Eleme Turu ile birlikte 23 Temmuz'da sahaya çıkacak.

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Türkiye Kupası'nın kazananı Beşiktaş, 22 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçında sahada olacak.

Trabzonspor ve Başakşehir ise 25 Temmuz'da Avrupa kupalarındaki ilk maçında yer alacak.