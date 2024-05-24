90+4'te sonuçlanan Beşiktaş - Trabzonspor finalinin ardından: 'Tartışmasız en iyisi!' | 'Tek bir şutla her şeyi unutturdu'

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Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı. 5 golün atıldığı ve son golün 90+4. dakikada geldiği finalde kazanan taraf 3-2'lik skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'a zaferi getiren golleri 45+3. dakikada Ghezzal (P), 54. dakikada Salih Uçan ve 90+4. dakikada Al Musrati kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 13. dakikada Paul Onuachu ve 89. dakikada Nicolas Pepe'den geldi.

Siyah - beyazlılar, bu galibiyetle birlikte 11. kez kupayı kazanmayı başardı. 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürmeyi başaran Kartal, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finalleri ise kaybetti.

Yazarlarımız Güntekin Onay ve Engin Kehale de dev finali köşelerinde değerlendirdi. İşte yorumlar:

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Güntekin Onay: Tartışmasız en iyisi

Gerek Trabzonspor, gerekse de Beşiktaş beklerini ileri çıkartmadan dengeli bir başlangıç yaptı. Siyah beyazlılar tam rakip yarı sahaya yerleşmişken Necip’in pozisyon hatasıyla Trabzonspor, Onuachu ile golü buldu.

GOLE İYİ REAKSİYON VERDİ

Gole iyi reaksiyon veren Beşiktaş, oyunun kontrolünü ele geçirdi. Buna karşın Trabzonspor ise gömülü bir şekilde savunmaya çekilirken hiç hücuma çıkamadı ve baskı yedi. İlk yarının son anlarında kazanılan penaltıyla soyunma odasına moralli giden taraf oldu. 2’nci yarıya da iyi başlayan siyah beyazlılar 2’nci gol için kararlı göründü.

Dün akşamki finalde Beşiktaş orta sahası Trabzonspor’a oranla daha kaliteliydi. Al-Musrati, Gedson ve Salih’ten oluşan orta saha üstünlük kurarken; Masuaku ve Svenson da 2’nci yarıda daha fazla hücuma çıkınca Beşiktaş daha etkiliydi. Gedson’un 2 oyuncuyu geçip yaptığı serviste Muleka’nın harika asistini Salih kafayla çok iyi bitirdi.

ABDULLAH AVCI RİSK ALDI

2-1’den sonra Abdullah Avcı tüm riskleri göze alarak elindeki tüm ofansif oyuncuları sahaya sürdü. Duran toplarla uzun oyuncularıyla gol arayan bordo mavili ekip 89’da beraberlik sayısına ulaşırken kalan duraklama anlarında orta sahayı tamamen boşaltan Trabzonspor karşısında Beşiktaş kalan sürede tekrar gol için rakibinin üzerine gitti.

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MUSRATI KAHRAMAN OLDU

Dün orta alanda takımı bir orkestra şefi gibi yöneten Al-Musrati, mükemmel oyununu harika bir golle taçlandırdı ve kupayı getiren füzeyi Trabzonspor ağlarına göndererek finalin kahramanı oldu. Beşiktaş’ta tüm oyuncular çok çalıştı ancak Gedson, Colley, Masuaku, Svenson ve Al Musrati maçın en iyileriydi. Trabzonspor ise 90 dakika boyunca arzu edilen futbolun çok uzağındaydı. Hiç tartışmasız bir şekilde kupayı sahada daha iyi olan taraf kazandı.

Engin Kehale: Al-Musrati'den muhteşem hediye

Abdullah Avcı, sezon sonuna doğru oturttuğu 11’i ile, Serdar Topraktepe ise öne Muleka’yı koyup hemen arkasında Gedson’a yer vererek Muci’yi sol kenara attığı bir denklem ile sahadaydı. Kâğıt üzerinde Beşiktaş adına en sıkıntılı eşleşme, Necip-Onuachu’ydu. Sıkıntının havadan olması beklenirken Nijeryalı, Brezilyalı Ronaldo benzeri bir solo dripling ile siyah beyazlıların savunmasını darmadağın etti. Eren Elmalı’nın kendi ceza sahası önünden verdiği pası rakip ağlarına bırakıp 13. dakikada bordo mavilileri öne geçirdi.

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BEŞİKTAŞLILAR KARARLIYDI

Sezon boyunca teslim bayrağını hep erken çeken, sonra da tepki vermekte zorlanan Topraktepe’nin öğrencileri, bu defa potansiyelini sahaya yansıtmaya kararlıydı. Golün ardından Trabzonspor, ilk yarının sonuna kadar Beşiktaş kalesine gelemedi. İlk yarıyı 3, golden sonra sadece 1 rakip ceza sahasında topla buluşma ile tamamladılar. Engellenen Bardhi şutu ve gol dışında da kaleyi yokladılar bir an yoktu. Uğurcan’ın kurtarışlarıyla geçen kalan bölüm, soyunma odasına girmeden hemen önce Bardhi’nin büyük hatası ve yaptırdığı penaltıyla, skorun dengeye gelmesiyle sona erdi.

İKİNCİ YARI MORALLİ GİRDİ

Siyah beyazlıların zaten iyi olan oyunu, golle birlikte ikinci yarıya morali de getirdi. Muleka ortaladı, Salih kafayı vurdu ve tabelada Beşiktaş üstünlüğü gördük.

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TRABZON RİSKLERİ ALDI

Son yarım saat, Trabzonspor’un aldığı risklerle beraber bir tepki vermeye çabalamasıyla geçti. Artık kupanın ellerinden kaymaya başladığı son dakikalarda, ocakta gelmesine rağmen sezonun en değerli oyuncusu olan Meunier’in kafasını tamamlayan Pepe, maçı uzatmaya taşıdı diye düşünürken sahneye Al-Musrati çıktı. Libyalı, geldiğinden beri yaptığı hataları tek bir şutla unutturup, Beşiktaş’a sezonun hediyesini verdi.