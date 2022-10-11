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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse ve eşi Dilara'ya araba şoku! Soluğu Türkiye'de aldılar...

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#Max Kruse#Dilara Kruse#Fenerbahçe
Fenerbahçenin eski yıldızı Max Kruse ve eşi Dilaraya araba şoku Soluğu Türkiyede aldılar...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 12:05

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse'nin başı dertten kurtulmuyor! Kulübü Wolfsburg'da kadro dışı bırakılan Alman futbolcunun arabası geçtiğimiz günlerde çalınmıştı. Max Kruse ve eşi Dilara Kruse ise bu olayın moral bozukluğunu Türkiye'de tatil yaparak atıyor.

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Alman futbolcu Maxi Kruse, 2019/20 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş, pandemi döneminde maaşını alamadığı için kontratını feshederek ülkesine dönmüştü. Daha sonra Kruse Fenerbahçe'ye FIFA'da 7,5 milyon euroluk dava açmış, Sarı-lacivertli kulüp ise eski futbolcusuna 18 milyon euroluk dava açmıştı.

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KARŞILIKLI ANLAŞTILAR: FENERBAHÇE 4.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

FIFA'daki dava sürecinin ilerlediği dönemde Kruse'nin avukatları ile Fenerbahçe kulübü görüşmüş ve ortak bir noktada anlaşmaya varmıştı. Anlaşma sonucunda Fenerbahçe, Alman futbolcuya toplam 4.5 milyon euro ödemeyi kabul etmişti. Bu bedelin 3.75 milyon eurosu Kruse'ye, 750 bin eurosu ise avukatlarına ödendi.

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ÖNCE SAKAT DENDİ, SONRA KADRO DIŞI BIRAKILDI

Fenerbahçe'den sonra Union Berlin'e imza atan Kruse, gösterdiği etkili performansla takımını Avrupa kupalarına taşımayı başarmış ve geçen sezon devre arasında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu.

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Bu sezon başında 5 maçta forma giyen Kruse bir anda kadroya alınmamaya başladı. Wolfsburg'dan yapılan açıklamada 34 yaşındaki futbolcunun lif yırtığı sebebiyle takımda olmadığı ifade edildi. Daha sonra ise Kruse'nin kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

LAMBORGHINI'Sİ ÇALINDI, TAHRİP EDİLİP GERİ GETİRİLDİ

Dilara Mardine ile 2021 yılının sonunda evlenen Max Kruse'nin başına geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay geldi. Dilara Kruse'nin Youtube kanalında yayınladığı videoda ünlü çift, Almanya'da Lamborghini marka arabalarının çalındığı olayı anlattı.

Fenerbahçenin eski yıldızı Max Kruse ve eşi Dilaraya araba şoku Soluğu Türkiyede aldılar...

Alışveriş yapmak için aracı park edip AVM'ye giren Dilara Kruse yaşadıklarını şöyle anlattı: Önce alışverişe, sonra da avukatımın yanına gittim. Döndüğümde araba yerinde yoktu. Yorulduğum için arabanın yerini yanlış hatırladığımı düşünüp aramaya başladım ama hiçbir yerde yoktu. Arabamız çalınmıştı. O anda çılgına döndüm, sinirim bozuldu ve ağlamaya başladım.

KRUSE: ÜZÜLME AŞKIM, SİGORTASI VARDI

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Eşinin konuşmasını sık sık esprilerle bölen Max Kruse, olayı anlatması bittiğinde Dilara Kruse'ye dönerek; Üzülme aşkım olan oldu. Sen iyisin, biz iyiyiz. Arabanın sigortası vardı zaten." dedi.

İKİ GÜN SONRA ARABA TAHRİP EDİLMİŞ ŞEKİLDE GERİ GELDİ

Ünlü çift, lüks arabalarının iki gün sonra iki sokak öteye geri geldiğini söyledi.

"Anladığımız kadarıyla anahtarı kopyalamışlar. İçeriden camı kırmışlar. Koltukların değişmesi gerekiyor."

Fenerbahçenin eski yıldızı Max Kruse ve eşi Dilaraya araba şoku Soluğu Türkiyede aldılar...

OLAYIN ŞOKUNU TÜRKİYE'DE TATİL YAPARAK ATIYORLAR

Mx Kruse - Dilara Kruse çifti, hırsızlık olayının ardından soluğu Türkiye'de aldı. İstanbul'da birkaç gün geçiren çift daha sonra Antalya'ya geçti. Sık sık sosyal medyadan paylaşımlar yapan ikili dün akşam nargile içti. Alman Bild'de çıkan haberlere göre Max Kruse, 65 euroya nargile keyfi yaptı.

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Fenerbahçenin eski yıldızı Max Kruse ve eşi Dilaraya araba şoku Soluğu Türkiyede aldılar...

 

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#Max Kruse#Dilara Kruse#Fenerbahçe

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