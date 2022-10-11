Emre Belözoğlu aynı kaderi yaşadı, akıllara 'şampiyonluktan eden maç' geldi! Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor...

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Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Sivasspor’a 2-0 mağlup olup ligdeki ilk yenilgisini alan Başakşehir'de Emre Belözoğlu, maçın ardından oyuncularına sitem doluydu.



'Kazanmak isteyen oyuncularla oynamaya gayret edeceğiz' diyen Emre Belözoğlu, son iki haftadan memnun olmadığını belirtip "Uzun süredir kaybetmeden geçen bir süre var gibi görünse de ben son 2 haftadan memnun değildim. Bunun geleceğini hissediyordum." ifadelerini kullandı.



Belözoğlu basın toplantısında “Kazanmak istediğimiz ve bu yönde planlama yaptığımız bir maçtı. Ama son 2 haftadır oyunun, sezon başının gerisinde kaldığını söylemiştim. Kazansak da bu böyleydi. Bugün bize hem mesafe hem de alan veren bir rakibe karşı pozisyon üretebilirdik. Son 2 haftadaki gibi hantal oynayarak oyunu hızlandıramadık. Yakaladığımız pozisyonlar da vardı. Rakip çok gelmeyi tercih etmedi, oyun anlayışı böyleydi. Geldikleri pozisyonları da değerlendirdiler. Sivasspor'u tebrik ediyorum ilk galibiyetlerini aldılar, biz de ilk kez yenildik. Kazanmayı kendilerine alışkanlık haline getiren oyuncularla, bundan keyif alan oyuncularla oynamaya gayret edeceğiz. Kaybetmeyi doğal gören oyuncularla değil. Burada da bizim tercihlerde hatalarımız oldu. Pozisyonumuzu ligde ve Avrupa'da koruyup çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

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Puan tablosunda iyi konumda olan ve ilk yenilgisini alan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonu açıklamalarıyla mağlubiyetten ziyade takımın sahadaki tepkisizliğine vurgu yaptı. Sivasspor karşısındaki bu yenilgi akılara 2020 / 2021 sezonunu getirdi.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI ŞAMPİYONLUKTAN ETTİ

Fenerbahçe'nin başında 10 karşılaşmaya çıkan Emre Belözoğlu, tek yenilgisini Sivasspor'dan almıştı. 2020 / 21 sezonunun 41. haftasında Kadıköy'de Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, beklenmedik yenilgiyle şampiyonluk maçına çıkma fırsatını da kaybediyordu.

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Erol Bulut'un kötü performası sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, Sivas maçına dek muhteşem bir seriyle takımını potada tutsa da (2.3 puan ortalaması) iç sahada kaybedilen maçla adeta şampiyonluktan oldu.

Beşiktaş Fatih Karagümrük'e yenilmesiyle 82 puanla liderlik koltuğuna oturma fırsatını yakalayan Fenerbahçe, son hafta Kayserispor karşısına şampiyonluk mücadelesine çıkacaktı.

"YAKIŞMADI..."

Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulunan dönemin Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da yaşanan kayıptan duyduğu üzüntüyü böyle dile getirmişti:

"Üzgünüz, oyuncularımız da üzgün. Bize yakışmadı. Sonuna kadar kovalayacağımızı söylediğimiz yarışta bu sonuç bize yakışmadı. Ben bu yarışın böyle olacağını biliyordum. Son maça taşıyabilseydim şampiyon olacağımıza %100 inanıyordum. Başarıya sahip çıkarken başarısızlığı da sırtlamaktan geri durmayacağız. Sorumluluk benim. Biz çok büyük bir camiayız. Yakışmadı. Ne diyebilirim ki."

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SERİYİ YİNE SİVAS BOZDU

Emre Belözoğlu, sarı lacivertli takımdan birinci adam olduktan sonra çıktığı 10 maçtaki tek yenilgisini Sivaspor'a karşı almıştı. Fenerbahçe bu süreçte 7 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Bu sezona çok iyi başlangıç yapan ve bu karşılaşmaya dek liderlik koltuğunda oturan Başakşehir'de Emre Belözoğlu, bir kez daha Sivasspor engeline takılmış oldu.

Bu sezon Avrupa kupaları dahil toplam 17 maça çıkan Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i ilk yenilgisini elde etti. Turuncu lacivertli takım, Süper Lig'de 5 galibiyet, 2 beraberlikle başladığı sezonda ilk kez mağlup oldu.

2021/ 22 sezonunda Aykut Kocaman'la yolların ayrılmasının ardından Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, geçen sezon ise Sivasspor'a karşı iki galibiyet elde etti.



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