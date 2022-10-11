Son dakika: TFF, yönetimdeki 'Gizli el'i arıyor! Beşiktaş camiası ayağa kalktı...

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Hürriyet yazarı Murat Fevzi Tanırlı, dünkü yazısında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nda yer alan önemli bir ismin, Beşiktaş’ın 1-0 kazandığı Giresunspor maçından sonra, ev sahibi takımın son dakikada VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle ilgili bazı yöneticileri telefonla arayarak ‘VAR hakemleri sabote mi ediyor?’ dediğini yazdı. Büyük yankı yaratan bu yazı üzerine Beşiktaş Kulübü sert bir açıklama yaparken, TFF Yönetim Kurulu da konuyla ilgili olarak bugün olağanüstü toplanma kararı aldı. Siyah beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Futboldaki kaos her geçen hafta büyüyor

Türk futbolundaki kaos, mevcut TFF’nin göz ardı etmesine rağmen maalesef her geçen hafta daha vahim boyutlara ulaşmaktadır. TFF’deki bazı etkili ve yetkili isimlerin asli görevlerini unutup bu kaosun bir parçası haline geliyor olmaları ise yarınlar için bizi fazlasıyla endişelendirmektedir. Üzülerek gözlemliyoruz ki TFF’nin bazı yöneticileri üzerilerine vazife olmayan konularda hem de çarpıtılmış bilgilerle federasyon bünyesindeki yetkilileri etkileri altına almaya çalışmaktadırlar.

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Oturduğu koltuğun ağırlığına yakışmıyor

Bu durumun en dikkat çekici örneği Hürriyet Gazetesi’nde Murat Fevzi Tanırlı’nın bugünkü (dünkü) yazısında detayları ile yer almaktadır. Bitexen Giresunspor maçında rakibimizin golü VAR müdahalesi ile son derece doğru bir kararla iptal edilmesine rağmen TFF içerisindeki gizli bir el maçın ardından bazı yöneticileri telefonla arayarak ‘VAR hakemleri sabote mi ediyor’ diyerek, hem kural bilmezliğini ortaya koymuş hem de oturduğu koltuğun ağırlığına yakışmayan söylemlerde bulunmuştur.

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamalı

TFF Yönetim Kurulu’nda yer alan bir isim; tüm kulüplerimize eşit mesafede yaklaşmalı, adil olmalıdır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamalı, kuralı bilmiyorsa bir bilenden öğrenmelidir. Kamuoyunun dikkatini çekmek zorunda kaldığımız, detayları Murat Fevzi Tanırlı’nın yazısında yer alan konu hakkında TFF’nin ne gibi bir tavır takınacağını da merak ve takip ediyoruz. Bakalım; bu hassas olayın üzeri mi kapatılacak, ismi bizde saklı yönetici için gereği mi yapılacak?

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MURAT FEVZi TANIRLI NE YAZMIŞTI?

ÇARPITILMIŞ BiR BiLGiNiN PEŞiNDEN GiTTi

Giresun’daki çarpıtılmış bilgiye bir TFF yöneticisi nasıl inanır?

Giresunspor-Beşiktaş maçının son anlarında gelen golün VAR müdahalesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle doğru bir şekilde iptal edilmesinin yankıları sürüyor. Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmanın kitabını yazabilecek bir ülkede yaşadığımız gerçeği her olayda yüzümüze vuruluyor. Hatta Giresunsporlu Oğulcan’ın açıklamalarındaki gibi çok bilmiş edalarla beslenerek.

MHK DEĞiŞECEK HATA BiTECEK SANMAK!

Son 20 yılda neredeyse 20’ye yakın MHK değişti. Hatta VAR dünyamıza girdiğinden bu yana MHK değişim hızı ortalama 1 seneden 6 aya kadar düştü. Bir sezonda en az 2 MHK görmeye alıştık sanırım. Hatta asıl sıkıntı “MHK’lar değişecek, hakem hatası sıfırlanacak” sanan tüm kulüplerimizden kaynaklanmıyor mu?

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VAR, her ligde doğal olarak ciddi sancılarla başladı ve gün geçtikçe, tecrübe arttıkça hatalar azaldı. Sıfırlanır mı?

Futbolun ve hakemliğin doğasına aykırı. Yorum ihtiyacı olan pozisyonlarda asla ama “ofsayt çizgisi” gibi teknolojinin sınırları dahilinde gerçeklik barındıran somut görüntülerde zaten tartışmak yersiz.

AVRUPA’YA GÖRE iYi DURUMDAYIZ

Süper Lig’de uygulanmaya başladığından itibaren MHK’ların tavrına, kulüplerin tepki şiddetine göre IFAB protokolünden uzaklaşılan dönemler de yaşadık. Deneyim arttıkça iyileşme de hızla kendini gösterdi. Bu sene ise çok daha dengeli ve başarılı VAR uygulamaları görüyoruz.

Hatalar elbette var ancak “yok artık” denilecek seviyede eski yıllarla kıyaslanmaz. Avrupa liglerini her hafta yakından takip eden biri olarak hele ki Avrupa ile kıyasladığımızda çok daha iyi durumdayız. Ayrıca bunu ben söylemiyorum, danışmanımız Hugh Dallas’ın Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda bizzat kendisi itiraf ediyor.

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VAR’ın çalışma mantığını ve ofsayt belirleme yöntemini birkaç kez sizlerle paylaşmıştık. VAR hakeminin, pas atan oyuncunun topa ilk temas anını, savunma ve hücum oyuncularının işaretlenmesi sırasında operatörle diyaloğunu, kameraların saniyede kaç frame hızda ilerlediğini, çözünürlük seviyelerini aktarmıştık. Yayıncı kuruluşun aktardığı ofsayt incelemelerinde de ekranın sağ altında pası atan oyuncunun topa temas görüntüsünü, ekranın kalanında ana pozisyonun gösterildiğini belirtmiştik. Daha da önemlisi, hiza alırken oyuncuların yerde olmayan organları söz konusu olduğunda sistemin teknik olarak 3 boyutlu izdüşüm aldığından bahsetmiştik.

2 BOYUTLU BAKIP iNFAZ EDiYORLAR

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Hal böyleyken, topun tamamının bir çizgiden çıkıp çıkmadığının net anlaşılabilmesi için direkt o çizginin hattından bakılması gerektiğinin; açı 10 derece bile kayarsa topun çıkmamış görüneceğinin tuvalet kağıtlarıyla belleklerine kazınan halkın, bilimden ve teknolojiden yoksun yorumlarla hakemlere saldırmasına ne diyeceğiz? Ekrandaki çapraz görüntüye 2 boyutlu bakıp hakemi ve Beşiktaş camiasını infaz etmek...

BUNA BiR VATANDAŞ iNANABiLiR PEKi YA TFF YÖNETiM KURULU?

Sıkı durun. Hazin olan bu aslında. Büyük sözlerle “Türk futbolunu düzelteceğiz” diye göreve gelen TFF yönetiminin de kronik hakem sarmalımız içinde boğulduğunu görmeye başlamak... Kulüplerdeki pek çok dostumuzdan bazı TFF üyelerinin açıklamalarını duydukça kulaklarıma inanamıyorum.

NASIL BiR KURUMSALLIK?

Hele ki cumartesi günkü Giresunspor-Beşiktaş maçı sonrasında! Çarptırılmış bir bilginin yarattığı tufana katılan bir federasyon yöneticisi olabilir mi? Hakem atamalarından insan elini çektirip yapay zeka ile atama yapıyoruz diye övünen bir zihniyetin, teknolojinin ofsayttaki açık ve bariz çizgisine “VAR hakemleri sabote mi ediyor?” diye yaklaşımı kabul edilebilir mi! Bu nasıl bir kurumsallıktır, bilime, teknolojiye ve de kurullara saygısızlıktır?

BU TFF iLE YENi 8 MART’LARA HAZIRLIKLI OLUN

Sezon başında VAR kadrosunu genişletmek için MHK’nın hakemleri tek tek aradığı dönemlerde “yeni 8 Mart darbesi geliyor” diye yaygara çıkaranlar bugün nerede?

Dar sayıya sahip VAR kadrosu şu ana kadar genel performansıyla genel olarak iyi seviyede. Ayrıca kadronun bu denli az sayıda kalmasının doğal sonucu olarak çok sayıda VAR/AVAR görevlendirmelerinden doğan ekonomik getirisinin de medyada abartılı paylaşımlar karşılanması da hak edilmeyen bir yaklaşım.

BiN DÜŞÜNÜP BiR KONUŞUN

Her hafta 9 maç oynanıyor ve “18 kadrolu VAR/AVAR” ihtiyacı var. TFF 1.Lig’i de kattığınızda 36 hakeme ihtiyaç var.

Kadrodaki bir VAR hakeminin haftayı 1 VAR2 AVAR gibi örneklerde kapatmasından doğal bir durum mu var? Sınırlamasaydınız o zaman kadroyu, kimsenin de gözüne batmazdı.

“Gelirleri 100 bin lirayı geçiyor, vay anasını!” diye tepki vereceğinize, ayda 10 maça çıkmış diye kadrolaşma sorunsalı gündeme getirilse daha doğru değil mi! İyi gitmeye başlayan bir düzene çomak sokmayın. Özellikle TFF yöneticileri, bin düşünüp, bir konuşun lütfen.

AYROLDi’NiN PENALTISI...

TFF muhtemelen herhangi bir yöneticisinin böyle bir söylemde bulunmadığına dair basın açıklamasını hazırlarken biz de tebessüm önerisiyle tamamlayalım yazıyı. Geçen hafta Serie A’daki Sampdoria-Monza maçında iki Sampdorialı oyuncunun rakip ceza alanında, etraflarında kimse yokken birbirleriyle çarpışmasına penaltı çalan Giovanni Ayroldi’yi izleyin.