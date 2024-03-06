Fenerbahçe’nin en büyük kozu Fred

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Uzun sakatlık döneminin ardından Hatay maçında sonradan oyuna girip formasına kavuşan Fred’in yarın 11’de yer alacağı belirtiliyor. Fred, tecrübesiyle bu maçta İsmail Kartal’ın en büyük kozu olacak. Kartal’ın orta sahada savunmanın önündeki ikiliyi Krunic-Fred veya İsmail-Fred’den oluşturması bekleniyor. Batshuayi’nin de ülkesindeki maçta sahada olması yüksek olasılık. Stoperde Çağlar’ın yeri garanti gibi. Yanında Djiku mu yoksa Becao’nun mu oynayacağı merak konusu. Sakatlıktan dönen ve Hatay maçında iyi oynayan Becao bir adım önde.