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Fenerbahçe’nin en büyük kozu Fred

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Fred#Süper Lig
Fenerbahçe’nin en büyük kozu Fred
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 07:00

UEFA Konferans Ligi son 16 tur ilk maçında yarın Belçika’da Union Saint-Gilloise’le karşılaşacak F.Bahçe’de Fred, Becao, Osayi’nin takıma dönmesiyle moraller yerinde...

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Uzun sakatlık döneminin ardından Hatay maçında sonradan oyuna girip formasına kavuşan Fred’in yarın 11’de yer alacağı belirtiliyor. Fred, tecrübesiyle bu maçta İsmail Kartal’ın en büyük kozu olacak. Kartal’ın orta sahada savunmanın önündeki ikiliyi Krunic-Fred veya İsmail-Fred’den oluşturması bekleniyor. Batshuayi’nin de ülkesindeki maçta sahada olması yüksek olasılık. Stoperde Çağlar’ın yeri garanti gibi. Yanında Djiku mu yoksa Becao’nun mu oynayacağı merak konusu. Sakatlıktan dönen ve Hatay maçında iyi oynayan Becao bir adım önde.

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#Fenerbahçe#Fred#Süper Lig

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