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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'dan alkışlanacak hareket | Ronaldo'dan Neymar'a destek 

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#Dünya Kupası#Enner Valencia#Messi
Fenerbahçenin Ekvadorlu yıldızı Enner Valenciadan alkışlanacak hareket | Ronaldodan Neymara destek
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 07:00

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, sadece Dünya Kupası'nda attığı gollerle değil, saha dışındaki jestleriyle de takdir topladı. Meksikalı şampiyon boksör Canelo Alvarez, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi tehdit etti.

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Meksika karşısında attığı gol ve oynadığı futbolla maçın adamı seçilen Arjantin Kaptanı Lionel Messi’nin karşılaşma sonrası soyunma odasındaki görüntüsü büyük tepki çekti. Messi’nin üstüne değiştirdiği sırada yerde bulunan Meksika formasını ayağıyla itmesi ünlü boksör Canelo Alvarez’i çileden çıkardı. 5 ayrı sıklette dünya şampiyonluğu bulunan Meksikalı boksör, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Messi’nin Meksika forması ve bayrağıyla yerleri sildiği görüntüleri izlediniz, değil mi? Tanrı’ya dua etsin ki onunla bir yerde karşılaşmayalım” dedi.

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iRAN, ABD’Yi FiFA’YA ŞiKAYET ETTi

B Grubu’ndan çıkma adına yarın hayati bir maça çıkacak olan ABD ile İran’ın karşılaşması öncesi gerilim iyice arttı. ABD Milli Takımı’nın resmi sosyal medya hesabı, Dünya Kupası fikstürünü paylaşırken İran bayrağının ortasında bulunan İslam Cumhuriyeti sembollerini kaldırdı. İran Futbol Federasyonu bunun üzerine FiFA’ya şikayette bulunarak ABD’ye yaptırım uygulanmasını istedi. ABD’den yapılan açıklamada ise, İran’da ‘kıyafet yönetmeliğine’ uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için yapılan protestolara destek vermek amacıyla bu değişikliğin yapıldığı bildirildi.

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RONALDO’DAN NEYMAR’A DESTEK

Sırbistan maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanan Brezilyalı Neymar’a ‘Fenomen’ lakaplı vatandaşı Ronaldo’dan destek geldi. Ronaldo, “Sen, lanet olasıca Neymar’sın! Dev! Eminim benim gibi çoğu Brezilyalı da sana hayranlık duyuyor ve seni seviyor” ifadeleriyle ona olan desteğini dile getirdi.

ONANA KAMPTAN GÖNDERiLDi

Kamerun’da Onana’nın bir stoper gibi sürekli oyunun içinde olmasından rahatsız olan Song’un kalecisinden stilini değiştirmesi istemesi ikili arasındaki gerilimi artırdı. Sırbistan maçı öncesi kadro dışı kalan Onana’nın Katar’daki kafileden ayrılmaya karar verdiği belirtildi.

GÖNLÜ ZENGiN VALENCiA

Ekvador’un golcüsü Enner Valencia sadece performansıyla değil saha dışındaki jestleriyle de alkışlanıyor. Başarılı oyuncu son olarak Dünya Kupası boyunca elde edeceği tüm parayı ülkesindeki Esmeralda kentinde yaşayan sokak çocuklarına bağışlayacağını açıkladı.

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#Dünya Kupası#Enner Valencia#Messi

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