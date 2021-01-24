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GeriFutbol Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'dan Mesut Özil mesajı!
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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 18:27 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'dan Mesut Özil mesajı!

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Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'dan Mesut Özil mesajı!
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Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Brezilyalı Alex de Souza, sarı lacivertlilerin yıldız transferi Mesut Özil için hoş geldin paylaşımı yaptı.

Mesut Özil'e Fenerbahçe kariyerinde başarı dileyen Alex, "Mesut, Fenerbahçe’ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya’dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilk antrenmanında
Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilk antrenmanında!

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