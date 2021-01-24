Canlı İzle | Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilk antrenmanında!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı lacivertli takım ile ilk idmanında...

Mesut Özil, ilk idmanı öncesi ''Burada olduğum için mutluyum. Rüyam gerçek oldu. Bir Fenerbahçeli olarak hayalimdi. Bu hayal gerçek oldu. Çok uğraştım Allah nasip etti. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz. Herkese bol şansa dilerim.'' sözlerini kullandı.

Erol Bulut ise futbolcularına "Mesut Özil'e yardımcı olmaya çalışın, o da size sahada yardımcı olacak. İyi bir birliktelik olsun." dedi.

FENERBAHÇE'DEN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ''Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil’i resmen kadrosuna kattı. Arsenal’dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Hoş geldin Mesut!'' sözleri kullanılmıştı.

ARSENAL'DEN TEŞEKKÜR

Arsenal, Mesut Özil'e teşekkür ederken yıldız futbolcuya kariyerinde başarılar diledi. Arsenal yöneticisi Edu, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ''Mesut Özil'in Arsenal'e büyük katkısı oldu, 250'den fazla maça çıktı. Zaferlerimizde bize büyük yardımları oldu. Mesut ve ekibine yaptığımız görüşmelerdeki profesyonellikleri için teşekkür ederiz.'' sözlerini kullandı.

Mesut Özil de eski takımına veda mesajı yayımlarken ''7,5 yıllık bu yolculuk için Arsenal'e teşekkür ederim. Arsenal taraftarı sonsuza kadar kalbimde olacak. Kulüpteki herkese Arsenal'in başarıya ulaştırması için en iyisini diliyorum.'' şeklinde konuştu.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ise ''Mesut'un Arsenal'deki başarıları tartışılamaz. Hem takım arkadaşı hem de onun teknik direktörü olmak benim için bir ayrıcalıktı. Bu kulübün son yıllardaki başarılarının kalbinde olan bir oyuncuydu. Kendisine Fenerbahçe'de başarılar diliyorum.'' dedi.