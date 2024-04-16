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Fenerbahçe'nin 'çilingiri' Michy Batshuayi! Beşiktaş'taki dönemini 3'e katladı...

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#FENERBAHÇE#Michy Batshuayi#Süper Lig
Fenerbahçenin çilingiri Michy Batshuayi Beşiktaştaki dönemini 3e katladı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 15:15

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, bu sezonki performansıyla göz dolduruyor. Süper Lig'de sonradan oyuna girdiği maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor.

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Sallantılı Beşiktaş kariyerinin ardından 2022 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Michy Batshuayi bu sezon dakika başına gol katkısıyla kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor.

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Fenerbahçe'ye imza attığı ilk sezonda Jorge Jesus yönetiminde 1860 dakika süre alan Batshuayi, sarı lacivertlilere 20 gol katkısı sağlamayı başarmıştı. Belçikalı golcü, 93 dakikada 1 gol katkısı sağlayarak kariyerinin en başarılı performansına imza atmıştı.

Fenerbahçenin çilingiri Michy Batshuayi Beşiktaştaki dönemini 3e katladı...

Bu sezon Fenerbahçe 32. haftayı geride bırakırken, Batshuayi bunların sadece 1'inde ilk 11'de yer aldı. Sözü geçen mücadelede sarı - lacivertliler deplasmanda Kayserispor'u 4-3 yenerken Belçikalı yıldız attığı 3 golle galibiyeti getirdi.

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Batshuayi, ligde kalan diğer 7 golünü ise sonradan oyuna girdiği müsabakalarda kaydetti. Türkiye Kupası'nda bu sezon çıktığı 3 maçta 6 gollük performans sergiledi. UEFA Konferans Lig'inde ise 12 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı. Tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada forma giyerken, bunların 14'ünde mücadeleye ilk 11'de başladı. 22 gol - 3 asistlik performans sergileyerek 69 dakikada 1 gol katkısı vermeyi başardı.

106 DAKİKADA 5 GOL

Michy Batshuayi, bu sezon oynadığı son 6 lig karşılaşmasında sadece 106 dakika sahada kalırken 5 gol katkısı verdi. Öte yandan ligde oynadığı son 4 maçın tamamında rakip fileleri sarsmayı başardı.

Fenerbahçenin çilingiri Michy Batshuayi Beşiktaştaki dönemini 3e katladı...

KRİTİK GOLLER BATSHUAYI'DEN

Michy Batshuayi, bu sezon sonradan oyuna girerek attığı kritik golleriyle önemli rol oynuyor. Fenerbahçe'nin gole ihtiyacı olduğu dakikalarda sahaya sürülen golcü attığı gollerle takımına direkt olarak 15 puan kazandırmayı sağladı.

BEŞİKTAŞ DÖNEMİNİ 3'E KATLADI

2021-2022 sezonunda Beşiktaş forması giyen Belçikalı yıldız, 42 maçta 14 gol - 3 asistlik katkı vermişti. Kaçırdığı goller ile siyah - beyazlı taraftarları çileden çıkaran Batshuayi, Beşiktaş kariyerinin aksine gol pozisyonuna girdiği zamanki etkili performansıyla alkışları topluyor.

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#FENERBAHÇE#Michy Batshuayi#Süper Lig

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