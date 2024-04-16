Beşiktaş'ta Samet Aybaba'dan oyunculara sitem ve Sergen Yalçın açıklaması: 'Helal olsun dedim!' | 'Etik olarak doğru olmaz'

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Süper Lig'in 33'üncü haftasında 19 Nisan Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı ekipte futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar, basın mensuplarıyla bir süre sohbet edip, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Futbol takımını 6'ncı hoca değişikliği nedeniyle tebrik ettiğini belirten Samet Aybaba, "Fernando Santos öncesinde teknik direktörle ilgili çok görüşmeler yaptık ama takımla ilgili yeterli karşılığı alamadık. Büyük bütçeler ve çok transfer istenir. Futbolun akışı böyle. Siz bir şey planlayacak ve hazırlayacaksanız ve bunları gelen antrenörün önüne koyarsanız bu daha farklı yere gider. Beşiktaş'ın sistemi ve oyun düşüncesi belli. Çok koşan, coşkulu, rakip alanda etkili olan, büyük takım gibi oynayan ve oyunu yöneten bir takım. Bunlara uyan bir teknik adam arıyoruz. Takıma tarihe geçtiniz, 6 antrenör değiştirdiniz dedim, tebrik ettim onları, helal olsun dedim" şeklinde konuştu.

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"ELİMİZDE ÇÜRÜMÜŞ BİR TAKIM VAR"

Kadro kalitesi olarak rakiplerinin çok gerisinde kaldıklarını dile getiren Aybaba, "Elimizde geniş bir oyuncu listemiz var. Raporları hazırladık. Saha içi kalitesini arttırmamız lazım. Biz yeniden yapılanıyoruz. Elimizde çürümüş bir takım var. Bu kolay değil. Rakiplerimizin kadrolarını görüyorsunuz. Çok gerisinde kaldık. Bu hemen yapılacak bir iş değil. Sabırlı olmamız gerek. Zamana ve saygıya ihtiyacımız var. Hep birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

"SERGEN YALÇIN İLE HİÇBİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Teknik direktörlük konusunda yazılan çoğu şeyin yanlış olduğunu ifade eden Samet Aybaba, Sergen Yalçın ile hiçbir görüşme gerçekleştirmediklerini ifade etti.

FEYYAZ UÇAR: KADROYU GÖRÜP GELMEK İSTEMEYENLER OLDU

Fernando Santos'un göreve gelmesinden önce Başkan Hasan Arat'ın birçok teknik direktörle görüşme gerçekleştirdiğini belirten Feyyaz Uçar "Başkanımız yaklaşık 20 teknik direktörle görüştü. Kadroyu görüp gelmek istemeyenler ve sezon ortası gelmek istemeyenler oldu. Sezon bittikten sonra anlaşacağımız hocayla, hedeflerimizi söyleyip öyle anlaşacağız. Ona yeni bir şeyler vadedeceğiz. Transfer bütçesi verebileceğiz. İşler sezon başında daha rahat olacak" ifadelerini kullandı.