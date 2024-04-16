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Antalyaspor'dan Sergen Yalçın açıklaması: "Sergen hoca kalmak ve bizimle devam etmek istiyor"

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#Sergen Yalçın#Alkan Evren#Antalyaspor
Antalyaspordan Sergen Yalçın açıklaması: Sergen hoca kalmak ve bizimle devam etmek istiyor
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 13:39

Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, Beşiktaş ile adı anılan Sergen Yalçın hakkında konuştu.

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Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili Spor Arena'ya açıklamalarda bulundu:

Evren, konuyla ilgili "Daha önümüzde 6 haftalık bir sürecimiz var. Bunların hepsi bu süreçten sonra değerlendirip karşılıklı konuşulacak. Antalyaspor için en iyisi olması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Sergen Hoca ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Sözleşme uzatma konusunda henüz net bir görüşme yapmadık, görüşeceğiz. Konu önümüzdeki süreçte belli olacak. Sezon devam ettiği için şimdi konuşmak her iki taraf için de erken olur. Görüş alışverişi yapıyoruz ve sözleşme uzatma konusu planlamamızda var. Sergen Hoca da kalmak ve bizimle devam etmek istiyor. Hepimiz için hayırlı olur inşallah." ifadelerini kullandı.

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#Sergen Yalçın#Alkan Evren#Antalyaspor

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