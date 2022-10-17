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Fenerbahçe’nin Cemal kaptanının 3. kanser savaşı

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#Fenerbahçe#Cemal Karakış#Fenerbahçe Futbol Takımı
Fenerbahçe’nin Cemal kaptanının 3. kanser savaşı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 07:00

Sarı lacivertlilerde tüm dualar futbol takımı otobüsünün emektar şoförü için. Bir ay önce mesane kanseri teşhisi konulmasının ardından ilaç tedavisi gören Fenerbahçe Futbol Takımı’nın efsane kaptan şoförü Cemal Karakış, durumunda düzelme görülmediği için çarşamba günü ameliyat masasına yatacak.

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Fenerbahçe Futbol Takımı’nın 18 yıllık efsane kaptan şoförü Cemal Karakış’tan kötü haber geldi... 2009 yılında kolon kanserini, 2010’da karaciğer kanserini yenen Karakış, bu kez de mesane kanseriyle savaşıyor. Teşhisin konulduğu günden bu yana canı gibi sevdiği Fenerbahçe’sinden ayrı yaşayan, sarı lacivertli futbolcuları ve takım otobüsünü kullanmayı çok özlediğini belirten Cemal Karakış, kanseri üçüncü kez yenip, yeniden görevine dönebilmenin umudunu taşıyor.

İlaç tedavisi iyi sonuç vermedi

Mesane kanseri teşhisi konulduktan sonraki bir ay içerisinde iki kez ameliyat olan, ardından ilaç tedavisi gören Cemal Karakış’ın durumunda bir düzelme saptanamayınca üçüncü kez ameliyat edilmesine karar verildi. Karakış, çarşamba günü Göztepe Medical Park Hastanesi’nde daha geniş kapsamlı ve uzun sürecek kritik bir ameliyata girecek. 5 yıldızlı apoleti, beyaz gömleği ve sarı lacivert kravatıyla Fenerbahçe’nin sembol isimlerinden biri olan Cemal Karakış’ın iki çocuğu ve biri üniversiteye giden iki de torunu bulunuyor.

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#Fenerbahçe#Cemal Karakış#Fenerbahçe Futbol Takımı

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