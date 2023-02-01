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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı! Jayden Oosterwalde...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig
Fenerbahçenin Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı Jayden Oosterwalde...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 15:39

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıktan dönen Joshua King ve Osayi-Samuel kadroya geri dönerken yeni transfer Jayden Oosterwolde de kadroya alındı.

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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor kadrosu belli oldu. Sakatlıktan dönen Joshua King ve Osayi-Samuel kadroya geri dönerken yeni transfer Jayden Oosterwolde de kadroya alındı.

Cezalı Miguel Crespo, hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve sakatlığı süren Joao Pedro kadroda yer almadı.

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Fenerbahçenin Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı Jayden Oosterwalde...

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#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig

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