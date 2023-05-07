Fenerbahçeli Yönetici Kemal Danabaş: Euroleague’de 2. kupayı istiyoruz

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Euroleague ve Türkiye şampiyonluğunu kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı’nın idari kadrosu, basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. Kadın basketboldan sorumlu yönetici Kemal Danabaş “Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe diyoruz, bu sadece bir söylem değil. Biz de Fenerbahçe bayrağını zirvede dalgalandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

HER ZAMAN 1 NUMARAYIZ

Avrupa kadın basketbolunda Fenerbahçe’nin her zaman 1 numara olduğunu kaydeden Danabaş, “Bütün majör oyuncuları kadroda tutacağız. Bütün Avrupa oyuncularımızın peşinde ancak kadromuzu korumak için çaba göstereceğiz. Kadınlarda da 2. kez Euroleague kupasını kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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100. YILDAKi KUPA ÇOK ANLAMLI

Genel menajer Arzu Özyiğit de “Çok acı çektik, üzüldük. Ancak Euroleague şampiyonluğunda kısmet Cumhuriyetin 100. yılınaymış. Çok anlamlı bir şampiyonluk oldu” dedi.