Fenerbahçeli oyunculardan Alanyaspor maçı yorumu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de oyuncular Dusan Tadic, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci karşılaşmayı değerlendirdi.

Takım olarak saha içinde sorumluluk almaları gerektiğini söyleyen Dusan Tadic, "Açıkçası cümlelere başlamak zor. Kolay bir gol yedik, sebepsiz yere geriye düştük. İkinci yarı maçı çevirebileceğimizi düşündük, bunu biliyorduk. Bunu da yaptık açıkçası öne geçtik. Bazı şeyleri daha iyi yapmalıyız. Analiz edip doğruya çevirmek lazım. Şampiyon olmak istiyorsak Alanyaspor'a puan kaybetmemeliyiz. Yanlış bir şey varsa, işler doğru gitmiyorsa asıl yüzünüzü göstermeniz gerekiyor. Bu anlamda liderlerin öne çıkması gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Takım olarak saha içinde ve saha dışında sorumluluk almalıyız. Hep birlikte kalabilmek için bu sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Her şeyden daha çok, beraber hareket ederek şampiyonluğu elde edebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Kaçırdığı gol fırsatı hakkında konuşan İrfan Can Kahveci, "Üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Daha uzun bir yol var önümüzde. Gönül isterdi ki kafa vuruşum gol olsaydı... Daha çok maç var. Skoru alsak da bugün tutamadık, 2-2 bitti. Şampiyon olmak için her şeyimizi vereceğiz." dedi.

"KAFALARI KALDIRMALIYIZ"

Alexander Djiku ise "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yemememiz gereken bir gol yedik ve 1-0 geriye düştük. 2-1 öne geçmek için çok mücadele ettik. Konsantrasyon eksikliğinden bir gol yedik ve 2-2 oldu. 3. gol için çok mücadele ettik ama olmadı. Üzücü bir son. Kafaları kaldırmalıyız. Oynanacak çok maç var, o maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.