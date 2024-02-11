Fenerbahçe - Alanyaspor maçında yüksek gerilim! Bonucci ile Alanyaspor antrenörü arasında kavga

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u ağırlarken maçta tansiyon bir hayli yükseldi.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanan Gaziantep FK maçı 11’inden 9 değişikliğe gitti. Kupa maçında rotasyonlu kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertlilerde sadece Mert Müldür ve İsmail Yüksek, Akdeniz ekibi karşısında görev aldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Sarı-lacivertlilerin Samsunspor ile oynadığı lig maçında sakatlık yaşayan ve 4 maçta formasından uzak kalan Fred, maç eksiği bulunan Rodrigo Becao ve kış transfer döneminde takıma katılan Serdar Dursun kadroda yer almadı.

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İSMAİL KARTAL, ALANYASPOR KARŞISINA ŞU 11 İLE ÇIKTI:

“Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko.”

Fenerbahçe’de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Muhammet İmre ve Michy Batshuayi ise yedek bekledi.

TRİBÜNLER DOLDU

Bu sezon iç sahada oynanan tüm maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Alanyaspor karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

YÜKSEK GERİLİM

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında ilk devreyi 1-0 geride kapatırken oyun içinde yaşanan tartışmalar soyunma odasına taşındı.

İLK YARIDA 7 KART ÇIKTI

Yüksek tansiyonda oynanan ve sık sık tartışmaların çıktığı mücadelede hakem Çağdaş Altay 7 kez sarı kartına başvurdu.

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Cengiz Ünder sarı kart gördü. Alanyaspor'da ise C. Eduardo, L. Fer, Oğuz Aydın, L. Augusto sarı kartla cezalandırıldı.

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CENGİZ VE AUGUSTO ARASINDA TARTIŞMA

Oyuncular arasında birçok kez sinirler gerilirken İsmail Yüksek ile Fatih Aksoy arasında yaşanan pozisyon sonrası iki takım oyuncuları birbirinin üzerine yürüdü.

Alanyasporlu oyuncu Fatih Aksoy'un yerde kaldığı pozisyon sonrası Cengiz Ünder çok öfkelenirken konuk takım oyuncularını yere yatarak oyunu geciktirmekle suçladı.

Bu pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında tansiyon bir hayli yükselirken Cengiz Ünder ve Augusto sarı kart gördü.

TARTIŞMA SOYUNMA ODASINA TAŞINDI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımlar soyunma odasının yolunu tutarken tünelde kavga çıktı.

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Fenerbahçeli savunmacı Leonardo Bonucci ile Alanyaspor Antrenörü Metin Aktaş arasında oyuncu tünelinde kavga çıktı.