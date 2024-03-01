Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray maçının ardından paylaşım: 'Engeller, algılar, saldırılar...'

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan müsabakada rakibine 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Karagümrük ise tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ENGELLER, ALGILAR, SALDIRILAR..."

Sarı - lacivertli takımın kaptanlarından olan Yandaş'ın X'ten yaptığı paylaşımda, "Engeller, algılar, saldırılar.. Vazgeçmek yok. Bu taraftara Bağdat Caddesinde şampiyonluk kutlaması yaşatmak için mücadele edeceğiz!" ifadeleri yer aldı.

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Yandaş'ın Galatasaray maçının hemen ardından yaptığı paylaşım, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.