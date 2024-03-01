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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray maçının ardından paylaşım: 'Engeller, algılar, saldırılar...'

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#Mert Hakan Yandaş#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaştan Galatasaray maçının ardından paylaşım: Engeller, algılar, saldırılar...
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 10:06

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın Karagümrük maçının ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan müsabakada rakibine 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Karagümrük ise tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ENGELLER, ALGILAR, SALDIRILAR..."

Sarı - lacivertli takımın kaptanlarından olan Yandaş'ın X'ten yaptığı paylaşımda, "Engeller, algılar, saldırılar.. Vazgeçmek yok. Bu taraftara Bağdat Caddesinde şampiyonluk kutlaması yaşatmak için mücadele edeceğiz!" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaştan Galatasaray maçının ardından paylaşım: Engeller, algılar, saldırılar...

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Yandaş'ın Galatasaray maçının hemen ardından yaptığı paylaşım, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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#Mert Hakan Yandaş#FENERBAHÇE#GALATASARAY

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