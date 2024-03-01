Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray - Karagümrük maçının ardından trafikte tartışma yaşadı! 'Sen milli takım oyuncususun...'

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Galatasaray ile Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan müsabaka, Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Marcao ve Mendes kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray turnuvaya veda ederken, Karagümrük adını yarı finale yazdırdı.
KEREM AKTÜRKOĞLU TRAFİKTE TARTIŞTI
Sarı - kırmızılılarda karşılaşmaya kaptan olarak başlayan Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda evine gittiği esnada trafikte bir kişiyle tartışma yaşadı.
Yıldız futbolcunun aracından indiği görülürken, taraflar arasında sinirler gerildi. Öte yandan sözlü tartışma çıktı.
"SEN MİLLİ TAKIM OYUNCUSUSUN"
Aktürkoğlu'nun tartıştığı kişi 'Sen milli takım oyuncususun" derken, yıldız futbolcunun da 'Öyleyim, öyleyim' şeklinde cevap verdiği duyuldu.
Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı tartışmanın, Karagümrük maçıyla ilgisinin olmadığı öğrenildi.