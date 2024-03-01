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Nihat Kahveci'den Galatasaray - Karagümrük maçı sonrası iki isme ağır sözler: 'Pasaportlarını iptal ederim!'

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#GALATASARAY#Nihat Kahveci#Tete
Nihat Kahveciden Galatasaray - Karagümrük maçı sonrası iki isme ağır sözler: Pasaportlarını iptal ederim
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 08:44

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta konuk ettiği rakibine 2-0 mağlup oldu ve organizasyona veda etti. Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın iki futbolcusuna yüklendi. İşte detaylar...

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Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Karagümrük oldu. Konuk ekip, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hasreti 5 yıla çıkan sarı - kırmızılılar için ise spor yorumcusu Nihat Kahveci'den sert bir yorum geldi.

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"NASIL GOL ATAMADI ANLAMIYORUM"

Nutspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, "Bu kadro nasıl gol atamadı anlamıyorum. Bugünkü performanslardan sonra Icardi'ye ne kadar ihtiyacı olduğunu tekrar gördü Okan Hoca." dedi.

Nihat Kahveciden Galatasaray - Karagümrük maçı sonrası iki isme ağır sözler: Pasaportlarını iptal ederim

"PASAPORTLARINI İPTAL EDERİM"

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Vinicius ve Tete'ye yüklenen Nihat Kahveci, "Ben böyle Brezilyalı futbolcu görmedim. Brezilya Futbol Federasyonu olsam Vinicius'un ve Tete'nin pasaportlarını iptal ederim." ifadelerini kullandı.

FIRSATLAR KAÇTI, TETE KONUŞULDU

Öte yandan sağ açıkta kendisine görev verilen Tete'nin performansı çok konuşuldu. Brezilyalı futbolcu, 9, 40 ve 44. dakikalarda bulduğu fırsatlardan yararlanamadı.

TRİBÜNLERDEN ISLIK

Rams Park'ı dolduran taraftarlar, Tete'nin kaçırdığı fırsatlar sonrasında ıslıkla tepki gösterdi.

OKAN BURUK DEVREDE ÇIKARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tete'yi Fatih Karagümrük maçının devre arasında oyundan aldı. Tete'nin adının anons edildiği anda yeniden ıslık seslerinin yükseldiği duyuldu.

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#GALATASARAY#Nihat Kahveci#Tete

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