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Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin eşi, sosyal medyada ateş püskürdü: 'Bana güvenmene gerek yok, yalan haber yapma!'

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#FENERBAHÇE#Lincoln Henrique#Adriana Muller
Fenerbahçeli Lincoln Henriquenin eşi, sosyal medyada ateş püskürdü: Bana güvenmene gerek yok, yalan haber yapma
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 12:51

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertlilerde birçok isimle yollar kiralık olarak ayrılmıştı. Lincoln Henrique ise Brezilya Serie A ekibi Bragantino ile anlaşmıştı. Transferi kısa süre içinde açıklanacak olan deneyimli futbolcunun eşi, sosyal medyada bir gazetecinin haberine sert tepki gösterdi. İşte detaylar...

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Galatasaray ile zirve yarışında bulunan Fenerbahçe, ara transfer döneminin hızlı ekipleri arasında yer alıyordu. Kadrosuna Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü katan sarı - lacivertlilerde Umut Nayir, Samet Akaydin, Emre Mor, Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz ile yollar kiralık olarak ayrılmıştı.

Adı Ankaragücü ile anılan Lincoln Henrique ise Brezilya Serie A ekibi Bragantino ile anlaşmaya varmış ve sezon sonuna kadar kiralanmıştı.

Brezilyalı futbolcunun eşi Adriana Muller ise bir gazetecinin yaptığı 'Lincoln Henrique'nin eşi, Ankaragücü'nü istemedi' haberine sert bir tepki gösterdi.

Muller, Henrique'nin Ankaragücü'ne transferi için onay verdiğini ancak anlaşmanın sağlanamadığını söyledi. İşte Adriana Muller'in gazeteciye verdiği cevap ve ifadeler;

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"ANKARAGÜCÜ'NE GİTMEK İSTEDİK"

"Bana güvenmeni istemiyorum. Aldığın duyumların doğru olmadığını kabul et. Lincoln ve ben Ankara'ya gitmek için onay vermiştik. Hatta çocuklarımıza okul bulmak için birkaç kişiyle iletişime geçtik. Ne yazık ki ben kocamın menajeri değil sadece danışmanıyım. Benim Ankaragücü'ne gitmek için kararım olumluydu ancak gerçekleşmedi."

Fenerbahçeli Lincoln Henriquenin eşi, sosyal medyada ateş püskürdü: Bana güvenmene gerek yok, yalan haber yapma

"YALAN HABER YAPMA"

"Gerçek gazetecilik yalan haber yapmak değildir! Bunu beklemiyordum. Ancak kararımı Tanrı biliyor ki Ankaragücü'ne gitmek istemiştim. Transfer olmadı ancak onlar bir taraftar daha kazandı. Ankaragücü'ne uzaktan da olsa dua edeceğimden emin olabilirsiniz."

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"BRAGANTINO'NUN MAÇLARINI İZLEYEBİLİRSİNİZ"

"Kocam, Brezilya'da oynayacak. O harika bir sporcu ve umarım yeni takımı ona çok değer verecek. Ben de bir eş olarak onu destekleyeceğim. Bir gözüm Brezilya'da diğer gözüm Türkiye'de olacak. Kocamı ve oyununu sevenler, Bragantino'nun maçlarını izleyebilir."

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#FENERBAHÇE#Lincoln Henrique#Adriana Muller

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