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Yılport Samsunspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Victor Nelsson ve 11. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Bu skorla birlikte sarı - kırmızılıların galibiyet serisi 5 maça çıktı.

Birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı maçta Tugay Kaan Numanoğlu'nun kararlarını hakem yorumcuları değerlendirdi.

İşte yapılan yorumlar;

Galatasaray'ın ikinci golünde Torreira faul yapıyor mu?

Deniz Çoban: "Samsunsporlu oyuncu etkilenmeden önce pasını atıyor. Hakem bunu görüp faul verse kimse itiraz etmezdi. Hakem oyuncunun etkilenmediğini düşündü. Ben de öyle düşünüyorum. Hakemin kararına saygılıyım."

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Bahattin Duran: "Hakemin kararına saygılıyım, VAR buna müdahale etmez. Oyuncu bundan etkilenmiyor gibi görünüyor."

Bülent Yıldırım: "Bazen iki el rakibin üzerinde olduğunda faul verilir. Bazen de verilmez. Hakem kararı buradan geliyor zaten. Ntcham pası verdikten sonra el oyuncuya geliyor. Golde bir sorun yok."

Galatasaray'ın Icardi ile penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Barış Alper'in pozisyonuna benziyor. Bu ondan çok daha net bir penaltı. O penaltıysa ki ben onun penaltı olduğunu düşünüyorum. Ona VAR müdahale etti. Buna etmedi. İki eliyle oyuncuyu kavramış, kolunu da koltuk altına sıkıştırmış. Öyle bir asılıyor ki oyuncu topa yetişemiyor. Suçlunun avukatı bile bunu Yargıtay'a götürmez. O kadar net bir penaltı."

Bahattin Duran: "Devam kararı yanlış pozisyon benim için net penaltı. Elimizde çok güzel bir kanıt var. Bir el değil iki eliyle tutuyor. Hem de çekiyor. Bunların hepsi kanıt. Buna VAR müdahalesi kesinlikle gerekirdi."

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Bülent Yıldırım: "Bence de pozisyon net penaltı ve sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum. Bu faul sportmenliğe de aykırı bir hareket."

Fırat Aydınus: Satka-Icardi mücadelesi penaltı. Samsunsporlu oyuncu başından sonuna kadar iki eliyle birden Icardi’yi çekiyor. Net bir faul ve penaltı olmalıydı.