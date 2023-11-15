Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye LaLiga'dan dev talip

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile büyük bir çıkış yakalayan ve şimdiden kariyer rekoru kıran İrfan Can kahveci'nin iyi performansı sürüyor.

MÜTHİŞ SERİDE BÜYÜK KATKI VERDİ

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde çıktığı 19 maçın 19'unu da kazanarak müthiş bir seri yakalayan Fenerbahçe'de takımın en önemli isimlerinden biri de İrfan Can Kahveci oldu.

14 GOLE ETKİ ETTİ

Galibiyet serisi son bulan sarı lacivertlilerde İsmail Kartal'ın gelecek adına en güvendiği isimlerin başında gelen İrfan Can Kahveci, geri kalan süreçte tam 14 gol katkısı yaptı.

Milli futbolcu, bu sezon çıktığı 21 maçta 9 gol ve 5 asist kaydederek takımının skor yükünü çeken isimlerden olurken kariyer rekorunu da kırdı.

TRANSFER İDDİASI GELDİ

Gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız oyuncuyla ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basını, LaLiga devi Sevilla'nın İrfan Can Kahveci'ye talip olduğunu yazdı.

Haberde, Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta'nın kış transfer döneminde milli oyuncuyu takıma kazandırmak istediği kaydedildi.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.